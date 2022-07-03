https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799901334.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.07.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.07.2022 - РИА Новости, 03.07.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.07.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T14:14

2022-07-03T14:14

2022-07-03T14:14

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

спецоперация

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 03 июля 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Луганской Народной Республики. Союзные части России, ЛНР и ДНР двигаются в направлении Северска, куда отступают украинские отряды.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 229 самолетов, 134 вертолета, 1440 беспилотников, 353 зенитных ракетных комплекса, 704 реактивные системы залпового огня, 3893 танка и других бронемашин, 3078 орудий полевой артиллерии и 3979 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, инфографика