https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799893837.html

ВКС уничтожили десять пунктов управления ВСУ

ВКС уничтожили десять пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022

ВКС уничтожили десять пунктов управления ВСУ

ВКС России уничтожили 10 пунктов управления войск Украины высокоточным оружием, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T12:19

2022-07-03T12:19

2022-07-03T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

россия

николаевская область

зеленодольск

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВКС России уничтожили 10 пунктов управления войск Украины высокоточным оружием, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены десять пунктов управления в районах Спорное Донецкой Народной Республики, Лепетиха Николаевской области, Зеленодольск Днепропетровской области, семь складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут Донецкой Народной Республики, Малая Шестерня Херсонской области, Висунск, Николаевска и Поляна Николаевской области, живая сила и военная техника ВСУ в 15-ти районах", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799891028.html

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николаевская область

зеленодольск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, николаевская область, зеленодольск, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины