https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799893837.html
ВКС уничтожили десять пунктов управления ВСУ
ВКС уничтожили десять пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022
ВКС уничтожили десять пунктов управления ВСУ
ВКС России уничтожили 10 пунктов управления войск Украины высокоточным оружием, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:19
2022-07-03T12:19
2022-07-03T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
николаевская область
зеленодольск
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797485026_0:21:1393:805_1920x0_80_0_0_4cf00e4b94bda51c013ae9c59cc20573.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВКС России уничтожили 10 пунктов управления войск Украины высокоточным оружием, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены десять пунктов управления в районах Спорное Донецкой Народной Республики, Лепетиха Николаевской области, Зеленодольск Днепропетровской области, семь складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут Донецкой Народной Республики, Малая Шестерня Херсонской области, Висунск, Николаевска и Поляна Николаевской области, живая сила и военная техника ВСУ в 15-ти районах", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799891028.html
россия
николаевская область
зеленодольск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797485026_200:0:1303:827_1920x0_80_0_0_e356cd50b4a141fdfd212dee5a3ddd0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, николаевская область, зеленодольск, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
ВКС уничтожили десять пунктов управления ВСУ
Минобороны: ВКС уничтожили десять пунктов управления войск Украины