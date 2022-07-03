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ВКС уничтожили десять пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВКС уничтожили десять пунктов управления ВСУ
ВКС уничтожили десять пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022
ВКС уничтожили десять пунктов управления ВСУ
ВКС России уничтожили 10 пунктов управления войск Украины высокоточным оружием, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:19
2022-07-03T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
николаевская область
зеленодольск
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВКС России уничтожили 10 пунктов управления войск Украины высокоточным оружием, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены десять пунктов управления в районах Спорное Донецкой Народной Республики, Лепетиха Николаевской области, Зеленодольск Днепропетровской области, семь складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут Донецкой Народной Республики, Малая Шестерня Херсонской области, Висунск, Николаевска и Поляна Николаевской области, живая сила и военная техника ВСУ в 15-ти районах", - сказали в ведомстве.
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россия
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в мире, россия, николаевская область, зеленодольск, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
12:19 03.07.2022
 
ВКС уничтожили десять пунктов управления ВСУ

Минобороны: ВКС уничтожили десять пунктов управления войск Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Скриншот видео
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Ударный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Скриншот видео. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВКС России уничтожили 10 пунктов управления войск Украины высокоточным оружием, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены десять пунктов управления в районах Спорное Донецкой Народной Республики, Лепетиха Николаевской области, Зеленодольск Днепропетровской области, семь складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут Донецкой Народной Республики, Малая Шестерня Херсонской области, Висунск, Николаевска и Поляна Николаевской области, живая сила и военная техника ВСУ в 15-ти районах", - сказали в ведомстве.
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в зоне специальной военной операции. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
12:03Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНиколаевская областьЗеленодольскВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы Украины
 
 
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