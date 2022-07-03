https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799891715.html
Российские военные уничтожили три артиллерийских взвода ВСУ
Российские военные уничтожили три артиллерийских взвода ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022
Российские военные уничтожили три артиллерийских взвода ВСУ
Российские военные поразили высокоточным оружием три артиллерийских и пять минометных взводов украинских военных, следует из распространенной в воскресенье... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:07
2022-07-03T12:07
2022-07-03T12:09
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские военные поразили высокоточным оружием три артиллерийских и пять минометных взводов украинских военных, следует из распространенной в воскресенье сводки Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено три артиллерийских и пять минометных взводов в районах населенных пунктов Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Малорязанцево, Золотаревка Луганской Народной Республики", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799891502.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, россия, войска воздушно-космической обороны
12:07 03.07.2022 (обновлено: 12:09 03.07.2022)
Российские военные уничтожили три артиллерийских взвода ВСУ
Минобороны: российские военные уничтожили три артиллерийских украинских взвода