https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799891715.html

Российские военные уничтожили три артиллерийских взвода ВСУ

Российские военные уничтожили три артиллерийских взвода ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022

Российские военные уничтожили три артиллерийских взвода ВСУ

Российские военные поразили высокоточным оружием три артиллерийских и пять минометных взводов украинских военных, следует из распространенной в воскресенье... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T12:07

2022-07-03T12:07

2022-07-03T12:09

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

в мире

россия

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские военные поразили высокоточным оружием три артиллерийских и пять минометных взводов украинских военных, следует из распространенной в воскресенье сводки Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено три артиллерийских и пять минометных взводов в районах населенных пунктов Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Малорязанцево, Золотаревка Луганской Народной Республики", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799891502.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, россия, войска воздушно-космической обороны