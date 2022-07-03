21:28 03.07.2022 (обновлено: 00:04 04.07.2022)
Умер народный артист России Сергей Сосновский
Народный артист России Сергей Сосновский умер на 68-м году жизни после тяжелой болезни
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПоказ спектакля "Ловушка для наследника" в Театре О. Табакова
Показ спектакля "Ловушка для наследника" в Театре О. Табакова. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Народный артист России Сергей Сосновский умер на 68-м году жизни после тяжелой болезни, сообщили в МХТ имени Чехова.
Театр выразил соболезнования жене Сергея Валентиновича Юлии, его родным, друзьям, коллегам и зрителям. Дата прощания будет названа позднее.
Последними ролями Сергея Сосновского в театре стали Шейлок в "Венецианском купце" Екатерины Половцевой, Сумароков в постановке "В окопах Сталинграда" Сергея Женовача и старый слуга Мюнхгаузена Томас в спектакле Виктора Крамера "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена".
Сосновский окончил Саратовское театральное училище имени Слонова в 1976 году и десять лет работал в местном ТЮЗе. Затем он перешел в Театр драмы имени Киселева, где сыграл десятки главных ролей.
В 2004 году он принял предложение Олега Табакова войти в труппу Московского художественного театра.
С момента переезда в Москву Сосновский начал сниматься в кино и сыграл в общей сложности около ста ролей в фильмах и сериалах, в том числе у Валерия Тодоровского, Сергея Урсуляка, Юрия Быкова, Константина Худякова.