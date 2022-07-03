https://ria.ru/20220703/sosnovskiy-1799966520.html

Умер народный артист России Сергей Сосновский

Умер народный артист России Сергей Сосновский - РИА Новости, 04.07.2022

Умер народный артист России Сергей Сосновский

Народный артист России Сергей Сосновский умер на 68-м году жизни после тяжелой болезни, сообщили в МХТ имени Чехова. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-03T21:28

2022-07-03T21:28

2022-07-04T00:04

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Народный артист России Сергей Сосновский умер на 68-м году жизни после тяжелой болезни, сообщили в МХТ имени Чехова.Театр выразил соболезнования жене Сергея Валентиновича Юлии, его родным, друзьям, коллегам и зрителям. Дата прощания будет названа позднее.Последними ролями Сергея Сосновского в театре стали Шейлок в "Венецианском купце" Екатерины Половцевой, Сумароков в постановке "В окопах Сталинграда" Сергея Женовача и старый слуга Мюнхгаузена Томас в спектакле Виктора Крамера "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена".Сосновский окончил Саратовское театральное училище имени Слонова в 1976 году и десять лет работал в местном ТЮЗе. Затем он перешел в Театр драмы имени Киселева, где сыграл десятки главных ролей.В 2004 году он принял предложение Олега Табакова войти в труппу Московского художественного театра.С момента переезда в Москву Сосновский начал сниматься в кино и сыграл в общей сложности около ста ролей в фильмах и сериалах, в том числе у Валерия Тодоровского, Сергея Урсуляка, Юрия Быкова, Константина Худякова.

https://ria.ru/20220704/sosnovskiy-1799978961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей сосновский (артист), новости культуры, культура, сергей женовач, саратов, москва