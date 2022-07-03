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Украинские войска обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности

Украинские войска обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности - РИА Новости, 03.07.2022

Украинские войска обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности

Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T06:42

2022-07-03T06:42

2022-07-03T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.Корреспондент РИА Новости ранее сообщал о двух обстрелах города, по предварительным данным, атаке подвергся микрорайон Авиагородок.В первый раз по городу было выпущено порядка восьми-десяти ракет, а во второй — восемь, добавил он.На данный момент информация о пострадавших в результате обстрела и разрушениях уточняется.В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия