Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности - РИА Новости, 03.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/rszo-1799858980.html
Украинские войска обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности
Украинские войска обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности
Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T06:42
2022-07-03T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799869367_0:78:960:618_1920x0_80_0_0_493ce802e62c430e4f60256d30d5c40f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.Корреспондент РИА Новости ранее сообщал о двух обстрелах города, по предварительным данным, атаке подвергся микрорайон Авиагородок.В первый раз по городу было выпущено порядка восьми-десяти ракет, а во второй — восемь, добавил он.На данный момент информация о пострадавших в результате обстрела и разрушениях уточняется.В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220702/obstrel-1799805829.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799869367_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_d0fe6c8a0500d4ed7fc4c9dcf79a238a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия
06:42 03.07.2022 (обновлено: 10:59 03.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности

Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности

© Фото : Владимир Рогов/TelegramДым после обстрела Мелитополя
Дым после обстрела Мелитополя - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.
Корреспондент РИА Новости ранее сообщал о двух обстрелах города, по предварительным данным, атаке подвергся микрорайон Авиагородок.

"Сегодня враг всю ночь не дает спать мирному Мелитополю. Дважды за ночь (около 3:00 и 4:45) террористы Зеленского нанесли удары по мирному городу из РСЗО большой дальности", — написал Рогов в своем Telegram-канале.

В первый раз по городу было выпущено порядка восьми-десяти ракет, а во второй — восемь, добавил он.
На данный момент информация о пострадавших в результате обстрела и разрушениях уточняется.
В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 17:34Специальная военная операция на Украине
При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание цеха донецкого завода
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала