06:42 03.07.2022 (обновлено: 10:59 03.07.2022)
Украинские войска обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности
Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.
Корреспондент РИА Новости ранее сообщал о двух обстрелах города, по предварительным данным, атаке подвергся микрорайон Авиагородок.
"Сегодня враг всю ночь не дает спать мирному Мелитополю. Дважды за ночь (около 3:00 и 4:45) террористы Зеленского нанесли удары по мирному городу из РСЗО большой дальности", — написал Рогов в своем Telegram-канале.
В первый раз по городу было выпущено порядка восьми-десяти ракет, а во второй — восемь, добавил он.
На данный момент информация о пострадавших в результате обстрела и разрушениях уточняется.
В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Регионы объявили о планах войти в состав России.