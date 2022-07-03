https://ria.ru/20220703/pushkov-1799849216.html

Пушков подловил Запад на самообмане

Пушков подловил Запад на самообмане - РИА Новости, 03.07.2022

Пушков подловил Запад на самообмане

Страны Запада продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на собственные заявления об отказе от них и санкции, заявил сенатор Алексей Пушков,... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T01:02

2022-07-03T01:02

2022-07-03T04:24

в мире

франция

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Страны Запада продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на собственные заявления об отказе от них и санкции, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя данные о закупках Францией российского сжиженного природного газа (СПГ).Ранее немецкая газета Die Welt сообщила со ссылкой на данные финского аналитического центра CREA, что Франция стала "крупнейшим в мире покупателем российского СПГ"."Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ: либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ", - написал Пушков в своем Telegram-канале.В других же случаях, по его словам, "как в энергетическом плутовском водевиле", ряд западных стран закупает российскую нефть у Индии, чтобы обойти тем самым собственные санкции."Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Все это — секрет Полишинеля", - резюмировал сенатор.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220703/neft-1799848140.html

https://ria.ru/20220702/gaz-1799839712.html

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в мире, франция, россия, санкции в отношении россии