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Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/punkty-1799892349.html
Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления ВСУ
Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022
Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления ВСУ
Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления украинскими войсками, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:11
2022-07-03T12:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления украинскими войсками, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 32 пункта управления ВСУ, склад боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 287 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
12:11 03.07.2022
 
Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили еще 32 пункта управления ВСУ и склад боеприпасов

© РИА Новости / Кирилл НортонРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления украинскими войсками, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 32 пункта управления ВСУ, склад боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 287 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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