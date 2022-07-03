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Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления ВСУ
Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022
Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления ВСУ
Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления украинскими войсками, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:11
2022-07-03T12:11
2022-07-03T12:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления украинскими войсками, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 32 пункта управления ВСУ, склад боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 287 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления ВСУ
Минобороны: российские военные уничтожили еще 32 пункта управления ВСУ и склад боеприпасов