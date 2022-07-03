https://ria.ru/20220703/punkty-1799892349.html

Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления ВСУ

Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022

Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления ВСУ

Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления украинскими войсками, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T12:11

2022-07-03T12:11

2022-07-03T12:11

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления украинскими войсками, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 32 пункта управления ВСУ, склад боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 287 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф