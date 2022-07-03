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В Приморье пропала пятилетняя девочка
В Приморье пропала пятилетняя девочка - РИА Новости, 03.07.2022
В Приморье пропала пятилетняя девочка
Полиция разыскивает 5-летнюю девочку, которая пропала в селе Новосысоевка в Приморье, возможно, к её пропаже причастен знакомый матери ребёнка, сообщает... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T07:37
2022-07-03T07:37
2022-07-03T07:37
происшествия
приморский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Полиция разыскивает 5-летнюю девочку, которая пропала в селе Новосысоевка в Приморье, возможно, к её пропаже причастен знакомый матери ребёнка, сообщает региональное УМВД РФ.Также заявительница сообщила, что видела дочь с 49-летним мужчиной, который находился у них в гостях и, возможно, причастен к пропаже девочки. Созданы поисковые группы. Ориентировка на ребёнка и мужчину разослана всем нарядам полиции.СУ СК по Приморскому краю сообщает, что по факту пропажи девочки возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "убийство"."Предварительно установлено, что девочка покинула дом вместе с 49-летним мужчиной, который находился в гостях. Его личность установлена. В жилище, где проживал ребёнок, проведен обыск, изъяты личные вещи девочки и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрашиваются законные представители потерпевшей и свидетели", - сообщает следствиеРост девочки 120-130 см, глаза карие, худощавого телосложения, волосы светлые, собраны в хвостик. Была одета в синюю юбку, снизу двойные кружева в голубой цветочек, шлепанцы грязно-белого цвета с красными цветочками. На шее - серебряная цепочка с кулоном в виде звезды, золотые серьги с красными камнями в виде цветочков.Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 45-50 лет, рост около 170 см, худощавый, лицо овальной формы, смуглое, кожа смуглого цвета, брови дугообразные, высокие. Глаза карие, нос средний, рот большой, уши круглой формы. Волосы короткие 3-5 мм, темные. Отсутствуют передние и боковые зубы, на левой ноге ниже колена татуировка в виде паука. Был одет в олимпийку черного цвета, спортивные штаны серого цвета, кроссовки черного цвета в сетку.
https://ria.ru/20220629/podrostok-1798896576.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
В Приморье пропала пятилетняя девочка
Полиция разыскивает пятилетнюю девочку, которая пропала в селе Новосысоевка в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Полиция разыскивает 5-летнюю девочку, которая пропала в селе Новосысоевка в Приморье, возможно, к её пропаже причастен знакомый матери ребёнка, сообщает региональное УМВД РФ.
"В дежурную часть отдела полиции №12 поступило сообщение женщины 1980 года рождения о том, что 2 июля примерно в 16.00 (09.00 мск) её 5-летняя дочь ушла из дома в селе Новосысоевка Яковлевского района и до настоящего времени не вернулась", - говорится в сообщении.
Также заявительница сообщила, что видела дочь с 49-летним мужчиной, который находился у них в гостях и, возможно, причастен к пропаже девочки. Созданы поисковые группы. Ориентировка на ребёнка и мужчину разослана всем нарядам полиции.
СУ СК по Приморскому краю сообщает, что по факту пропажи девочки возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "убийство".
"Предварительно установлено, что девочка покинула дом вместе с 49-летним мужчиной, который находился в гостях. Его личность установлена. В жилище, где проживал ребёнок, проведен обыск, изъяты личные вещи девочки и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрашиваются законные представители потерпевшей и свидетели", - сообщает следствие
Рост девочки 120-130 см, глаза карие, худощавого телосложения, волосы светлые, собраны в хвостик. Была одета в синюю юбку, снизу двойные кружева в голубой цветочек, шлепанцы грязно-белого цвета с красными цветочками. На шее - серебряная цепочка с кулоном в виде звезды, золотые серьги с красными камнями в виде цветочков.
Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 45-50 лет, рост около 170 см, худощавый, лицо овальной формы, смуглое, кожа смуглого цвета, брови дугообразные, высокие. Глаза карие, нос средний, рот большой, уши круглой формы. Волосы короткие 3-5 мм, темные. Отсутствуют передние и боковые зубы, на левой ноге ниже колена татуировка в виде паука. Был одет в олимпийку черного цвета, спортивные штаны серого цвета, кроссовки черного цвета в сетку.