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День работников Госавтоинспекции (ГИБДД) МВД РФ

День работников Госавтоинспекции (ГИБДД) МВД РФ - РИА Новости, 03.07.2022

День работников Госавтоинспекции (ГИБДД) МВД РФ

3 июля в России отмечается День работников Госавтоинспекции (ГИБДД) МВД РФ. Профессиональный праздник учрежден приказом министра внутренних дел РФ от 3 июля... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T00:12

2022-07-03T00:12

2022-07-03T00:12

справки

день работников госавтоинспекции (гибдд) мвд рф

россия

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3 июля в России отмечается День работников Госавтоинспекции (ГИБДД) МВД РФ. Профессиональный праздник учрежден приказом министра внутренних дел РФ от 3 июля 2009 года "Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации". Официально датой образования Государственной автомобильной инспекции считается 3 июля 1936 года, когда вышло специальное постановление Совета народных комиссаров (СНК) СССР, утвердившее "Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) НКВД СССР". Впервые в России полицейские органы, контролирующие соблюдение установленных правил движения, были созданы Петром I в Санкт-Петербурге в 1719 году. Они регламентировали передвижение на лошадях. В 1809 году в империи появилась транспортная полиция, состоявшая из 10 окружных транспортных полицейских команд, которые обеспечивали безопасность движения на реках и дорогах, сопровождали грузы, предотвращали хищения, следили за исправностью дорог и безопасностью движения по ним гужевого и пешего казенного транспорта. В городах транспортная полиция занималась наведением порядка среди пешеходов. Сразу после Октябрьской революции 1917 года патрульно-постовую службу несли дружинники революционной охраны. С октября 1918 года контроль за порядком движения транспорта на улицах и дорогах был возложен на создаваемую рабоче-крестьянскую милицию. В связи с тем, что автомобилей было мало, и они концентрировались в крупных городах, первые правила движения законодательно были оформлены для Москвы. 10 июня 1920 года Совет Народных Комиссаров (СНК) принял декрет "Об автодвижении по городу Москве и ее окрестностям (Правила)". В них была сделана первая попытка определить круг лиц, ответственных за нарушение правил автодвижения, а также предусматривалось создание специального органа, предназначенного для контроля за соблюдением правил движения и эксплуатации автотранспорта, – автоинспекции. В это время на улицах Москвы появились первые регулировщики, экипированные свистками. С середины 1920-х годов, когда началась автомобилизация страны, регулирование движения стало одной из основных обязанностей постовых милиционеров. В целях правильного регулирования уличного движения в ноябре 1922 года им был вручен жезл регулировщика длиной 11 вершков (около 50 сантиметров) красного цвета с желтой ручкой. Он носился постовым на ремне спереди, с левой стороны в специальном кожаном чехле. По сути, это был первый специальный "инструмент", отличающий сотрудника милиции, занимающегося регулированием уличного движения, от всех его коллег. В таком виде жезл просуществовал до марта 1933 года, когда его применение было отменено. До 1939 года, когда сотрудникам отделов регулирования уличного движения вернули жезл с измененной на черно-белую окраской, управление движением на перекрестках и площадях, где светофоры отсутствовали, они осуществляли руками. Рост числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Москве привел к тому, что 30 декабря 1925 года Моссоветом в составе коммунального хозяйства был создан отдел регулирования уличного движения. В 1928 году в штаты московской городской милиции впервые включена должность – инспектор по регулированию уличного движения. Полноценный отряд регулирования уличного движения (ОРУД) при Управлении рабоче-крестьянской милиции города Москвы был образован в мае 1931 года. В том же году при нем появилась инспекция по выдаче разрешений (прав) на управление автомототранспортом. 20 марта 1932 года было принято постановление СНК РСФСР "О централизации учета аварийности и происшествий на местном транспорте в органах рабоче-крестьянской милиции". С этого момента начался статистический учет дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и их последствий. Одновременно это создало предпосылки для создания Государственной автомобильной инспекции (ГАИ), которая приступила к работе в 1936 году. Сотрудники новой структуры не занимались непосредственным регулированием уличного движения. Они основное внимание уделяли контролю качества подготовки водительского состава, проверке технического состояния автомобилей. Была утверждена система обязательных периодических технических осмотров автотранспорта. Отдел ГАИ выпустил первые "Типовые правила движения по улицам городов и дорогам СССР", которые стали основой для разработки правил дорожного движения в каждом регионе страны. С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) Госавтоинспекция все усилия направила на мобилизацию автомобильного транспорта, тракторов, мотоциклов для нужд Красной Армии. Инспектора ГАИ осматривали и проверяли техническое состояние автомобилей, подлежащих отправлению на фронт. В послевоенные годы были приняты меры по совершенствованию структуры ГАИ, укреплению ее кадрами и внедрению в практику ее работы новых научных достижений. В 1956 году постановлением Совета министров РСФСР "О мерах борьбы с авариями на автомобильном транспорте и городском электротранспорте" Госавтоинспекции было предоставлено право лишать водителей прав за управление транспортом в нетрезвом виде и запрещать управление транспортными средствами без водительских удостоверений. В 1959 году Советский Союз присоединился к международной "Конвенции о дорожном движении" и "Протоколу о дорожных знаках и сигналах", принятым в 1949 году на конференции ООН по дорожному и автомобильному транспорту. С учетом этих международных документов с 1 января 1961 года в СССР были введены первые единые для всей территории страны правила дорожного движения. В том же году Отдел по регулированию уличного движения вошел в состав ГАИ. В начале 1960-х годов были внедрены единые образцы бланков водительских удостоверений, образцы технических паспортов и номерных знаков для автомототранспорта, введен в действие новый ГОСТ 10807-64 "Знаки и указатели дорожные". В конце 1960-х и начале 1970-х годов произошли качественные изменения в организации и деятельности ГАИ. Были образованы строевые подразделения дорожно-патрульной службы, подразделения по организации дорожного движения, диагностические станции для проведения государственного технического осмотра транспортных средств, межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы, монтажно-эксплуатационные предприятия по внедрению технических средств организации дорожного движения. На вооружение инспекторов ГАИ поступала новая техника, специальное вооружение. В 1970-е годы в составе дорожно-патрульной службы впервые появились вертолетные взводы. В связи с прогрессивным развитием автотранспорта в СССР Госавтоинспекция начала заниматься масштабной профилактикой детской смертности и травматизма. Для более безопасной езды впервые было принято решение об оснащении ремнями безопасности легковых автомобилей и, позднее, решение об обязательном порядке применения ремней безопасности на переднем сиденье. 10 августа 1978 года постановлением Совета Министров СССР было утверждено единое для всей страны "Положение о Государственной автомобильной инспекции". В 1986 году сотрудники Госавтоинспекции работали на ликвидации последствий аварии в Чернобыле. В 1988 году структуры ГАИ обеспечивали передвижение транспорта при ликвидации последствий землетрясения в Армении. В 1989 году начался процесс разделения союзных и российских структур Госавтоинспекции. В связи с распадом СССР постановлением правительства РФ от 28 мая 1992 года было утверждено Положение о Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России). 15 июня 1998 года указом президента РФ ГАИ было преобразовано в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ, а с 2002 года оба наименования – ГИБДД и ГАИ – официально стали равнозначными. Положение об ГИБДД, утвержденное в 1998 году, расширило полномочия этого органа надзора и дало новый импульс решению проблем безопасности дорожного движения. Статус этой структуры был повышен до уровня министерств и ведомств, что усилило ее влияние и подняло ее престиж. В 2004 году в ГИБДД происходило уточнение зон ответственности госструктур, передача несвойственных государству функций в компетенцию общественных и коммерческих организаций, создание системы наиболее полного контроля, создание цивилизованных форм исполнения решений о взыскании штрафов, восполнение правовых пробелов. В связи с ростом аварийности на дорогах России начался новый этап в национальной политике страны, цель которой – повышение безопасности на дорогах. Переломить негативную тенденцию удалось во многом благодаря реализации федеральной целевой программы (ФЦП) "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", в результате чего, к 2013 году, по сравнению с базовым 2004 годом, число погибших в ДТП снизилось практически на 20%. Новая профильная ФЦП, рассчитанная на 2013-2020 годы, предусматривала дальнейшее сокращение смертности от ДТП. 8 января 2018 года распоряжением правительства РФ утверждена Стратегия безопасности дорожного движения в России на 2018-2024 годы, целями которой являются повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году. Благодаря предпринимаемым мерам и работе сотрудников ГИБДД по улучшению ситуацию на дорогах в России общее количество ДТП уменьшается. В 2019 году произошло 164 358 ДТП, а в 2018 году – 168 099. В 2019 году в России из-за аварий на дорогах погибли около 17 тысяч человек, а в 2018 году – более 18 тысяч человек.В 2020 году количество аварий снизилось на 11,7% и составило 145 073 ДТП. Число погибших в них людей снизилось на 4,9% и составило 16 152 человека. В 2021 году тенденция к устойчивому снижению аварийности год от года в стране сохранилась. По данным ГИБДД России, в 133,3 тысячи аварий (речь идет о ДТП, в которых были погибшие или пострадавшие) в общей сложности погибли 14 874 человека, еще 167 856 были травмированы.На фоне ряда законодательных инициатив, направленных на ужесточение наказания для пьяных водителей, число таких аварий в последние годы также снижается.В 2021 году на дорогах страны произошло более 15,7 тысяч серьезных ДТП с участием пьяных водителей и тех, кто отказался от медосвидетельствования, в них погибли 3874 человека и еще 20 852 получили ранения. Несмотря на то что на долю этой категории приходится чуть более 10% от общего числа тяжких ДТП, в пьяных авариях погибают более 25% всех жертв ДТП. В 2020 году в ДТП с пьяными водителями в России погибли более 4,5 тысячи человек и пострадали еще почти 25,5 тысячи.ГИБДД России в своей работе один из главных акцентов делает именно на профилактике безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних. В последние годы это давало ощутимый результат по снижению показателей, однако в 2021 году существенно улучшить статистику на этом направлении не удалось. В 2021 году произошло почти 20 тысяч тяжких аварий с участием детей, в которых 762 ребенка погибли и еще почти 22 тысячи пострадали.По данным ГИБДД, четверть от всех погибших на дорогах страны – пешеходы. В 2021 году погибли 3,9 тысячи человек, еще свыше 34,5 тысячи пострадали.Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации – генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, день работников госавтоинспекции (гибдд) мвд рф, россия