https://ria.ru/20220703/poteri-1799881169.html

Украинские войска несут критические потери, считают в ЛНР

Украинские войска несут критические потери, считают в ЛНР - РИА Новости, 03.07.2022

Украинские войска несут критические потери, считают в ЛНР

Украинские войска несут критические потери, а также бросают иностранное вооружение во время столкновений с Народной милицией Луганской народной республики,... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T11:02

2022-07-03T11:02

2022-07-03T11:02

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска несут критические потери, а также бросают иностранное вооружение во время столкновений с Народной милицией Луганской народной республики, сообщает ведомство."Так, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник несёт критические потери в живой силе и бронетехнике, а также бросает иностранное вооружение", - говорится в заявлении Народной милиции ЛНР в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220703/bespilotniki-1799864368.html

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина