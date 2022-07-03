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Украинские войска несут критические потери, считают в ЛНР - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/poteri-1799881169.html
Украинские войска несут критические потери, считают в ЛНР
Украинские войска несут критические потери, считают в ЛНР - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска несут критические потери, считают в ЛНР
Украинские войска несут критические потери, а также бросают иностранное вооружение во время столкновений с Народной милицией Луганской народной республики,... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:02
2022-07-03T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска несут критические потери, а также бросают иностранное вооружение во время столкновений с Народной милицией Луганской народной республики, сообщает ведомство."Так, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник несёт критические потери в живой силе и бронетехнике, а также бросает иностранное вооружение", - говорится в заявлении Народной милиции ЛНР в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
11:02 03.07.2022
 
Украинские войска несут критические потери, считают в ЛНР

Народная милиция ЛНР: ВСУ несут критические потери, бросают иностранное вооружение

© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский танк в Северодонецке
Украинский танк в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский танк в Северодонецке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска несут критические потери, а также бросают иностранное вооружение во время столкновений с Народной милицией Луганской народной республики, сообщает ведомство.
"Так, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник несёт критические потери в живой силе и бронетехнике, а также бросает иностранное вооружение", - говорится в заявлении Народной милиции ЛНР в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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