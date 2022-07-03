https://ria.ru/20220703/poteri-1799881169.html
Украинские войска несут критические потери, считают в ЛНР
Украинские войска несут критические потери, считают в ЛНР - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска несут критические потери, считают в ЛНР
Украинские войска несут критические потери, а также бросают иностранное вооружение во время столкновений с Народной милицией Луганской народной республики,... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:02
2022-07-03T11:02
2022-07-03T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска несут критические потери, а также бросают иностранное вооружение во время столкновений с Народной милицией Луганской народной республики, сообщает ведомство."Так, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник несёт критические потери в живой силе и бронетехнике, а также бросает иностранное вооружение", - говорится в заявлении Народной милиции ЛНР в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220703/bespilotniki-1799864368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
Украинские войска несут критические потери, считают в ЛНР
Народная милиция ЛНР: ВСУ несут критические потери, бросают иностранное вооружение