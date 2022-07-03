https://ria.ru/20220703/postradavshiy-1799931342.html

Власти рассказали о состоянии пострадавшего при обстреле Белгорода ВСУ

Власти рассказали о состоянии пострадавшего при обстреле Белгорода ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022

Власти рассказали о состоянии пострадавшего при обстреле Белгорода ВСУ

Второму пострадавшему от обстрела в Белгороде была проведена операция на колене, он находится в палате, сообщил министр здравоохранения Белгородской области... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T16:23

2022-07-03T16:23

2022-07-03T16:23

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгород

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Второму пострадавшему от обстрела в Белгороде была проведена операция на колене, он находится в палате, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников."У мужчины сотрясение мозга и проблемы с коленом. Операция проведена, он находится в палате", - сообщил Иконников на встрече с журналистами.Он уточнил, что мужчина 1965 года рождения, о сроках восстановления дополнительно сообщат врачи.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. По его информации, в результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. При этом, по данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.

белгород

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав гладков, белгород, следственный комитет россии (ск рф), россия