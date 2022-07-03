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Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь жителям Белгорода
Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь жителям Белгорода - РИА Новости, 03.07.2022
Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь жителям Белгорода
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь жителям Белгорода, восстановительные работы начнутся уже сегодня. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T06:46
2022-07-03T06:46
2022-07-03T07:33
происшествия
белгород
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь жителям Белгорода, восстановительные работы начнутся уже сегодня.Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков, горел частный дом на улице Маяковского, 23, пострадали три человека. Позднее он сообщил, что погибли трое, еще четверо, включая ребенка, пострадали. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Как передавал корреспондент РИА Новости, на соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, некоторые автомобили повреждены."Сегодня подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы. Буду снимать с контроля жилые дома только тогда, когда будет получена расписка от жителей, что все восстановлено и претензий к качеству нет. Повторюсь: всю необходимую помощь жителям окажем", - заявил он в своем Telegram-канале.По предварительной информации, как пишет Гладков, к настоящему моменту не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова в Белгороде разрушено частично, из них пять - полностью, еще повреждены 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.
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белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгород
06:46 03.07.2022 (обновлено: 07:33 03.07.2022)
Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь жителям Белгорода
Губернатор Гладков заявил, что жителям Белгорода окажут всю необходимую помощь
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал
оказать всю необходимую помощь жителям Белгорода, восстановительные работы начнутся уже сегодня.
Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков, горел частный дом на улице Маяковского, 23, пострадали три человека. Позднее он сообщил, что погибли трое, еще четверо, включая ребенка, пострадали. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Как передавал корреспондент РИА Новости, на соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, некоторые автомобили повреждены.
"Сегодня подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы. Буду снимать с контроля жилые дома только тогда, когда будет получена расписка от жителей, что все восстановлено и претензий к качеству нет. Повторюсь: всю необходимую помощь жителям окажем", - заявил он в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, как пишет Гладков, к настоящему моменту не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова в Белгороде
разрушено частично, из них пять - полностью, еще повреждены 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.