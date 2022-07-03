https://ria.ru/20220703/pistolety-1799878096.html
На Украине могут принять закон о свободном ношении пистолетов
На Украине могут принять закон о свободном ношении пистолетов - РИА Новости, 03.07.2022
На Украине могут принять закон о свободном ношении пистолетов
Закон, разрешающий украинцам свободно носить оружие, может быть принят уже летом-осенью, сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T10:37
2022-07-03T10:37
2022-07-03T10:37
в мире
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Закон, разрешающий украинцам свободно носить оружие, может быть принят уже летом-осенью, сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив.Ранее в Верховную раду поступил законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие. В пояснительной записке указано, что законопроект должен регулировать обеспечение права "на активную личную защиту", а огнестрельное оружие, по мнению авторов, "является самым эффективным средством реализации гражданами конституционного права на самозащиту". В документе указано, что на Украине в обороте находится до 5 миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Поэтому основная цель законопроекта – закрепление основных прав и обязанностей по производству, приобретению, владению, распоряжению и использованию оружия и боеприпасов. Документ находится на рассмотрении."Соответствующее законодательство будет принято в течение лета-осени. После этого определенное организационное время будут запускаться соответствующие реестры оружия. Возможно будут внесены дополнительные решения, чтобы мы могли сохранять контроль за оборотом оружия: проверять чье оно, как будет проходить процесс регистрации, в какие периоды владелец оружия должен проходить проверки", - написал Андрусив в Telegram-канале.По его словам, речь идет о пистолетах. Свободно их покупать и носить украинцы смогут уже со следующего лета.
https://ria.ru/20220702/ukraina-1799511548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины
На Украине могут принять закон о свободном ношении пистолетов
Советник главы МВД Украины Андрусив: свободное ношение пистолетов могут разрешить к осени
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Закон, разрешающий украинцам свободно носить оружие, может быть принят уже летом-осенью, сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив.
Ранее в Верховную раду
поступил законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие. В пояснительной записке указано, что законопроект должен регулировать обеспечение права "на активную личную защиту", а огнестрельное оружие, по мнению авторов, "является самым эффективным средством реализации гражданами конституционного права на самозащиту". В документе указано, что на Украине
в обороте находится до 5 миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Поэтому основная цель законопроекта – закрепление основных прав и обязанностей по производству, приобретению, владению, распоряжению и использованию оружия и боеприпасов. Документ находится на рассмотрении.
"Соответствующее законодательство будет принято в течение лета-осени. После этого определенное организационное время будут запускаться соответствующие реестры оружия. Возможно будут внесены дополнительные решения, чтобы мы могли сохранять контроль за оборотом оружия: проверять чье оно, как будет проходить процесс регистрации, в какие периоды владелец оружия должен проходить проверки", - написал Андрусив в Telegram-канале.
По его словам, речь идет о пистолетах. Свободно их покупать и носить украинцы смогут уже со следующего лета.