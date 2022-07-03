https://ria.ru/20220703/ospa-1799918866.html

Меры профилактики снижают риски завоза оспы обезьян, заявил Роспотребнадзор

Меры профилактики снижают риски завоза оспы обезьян, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 03.07.2022

Меры профилактики снижают риски завоза оспы обезьян, заявил Роспотребнадзор

Принятые Роспотребнадзором меры профилактики оспы обезьян существенно снижают риски ее появления в России, случаев болезни в стране нет, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T15:06

2022-07-03T15:06

2022-07-03T15:34

общество

россия

оспа обезьян

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Принятые Роспотребнадзором меры профилактики оспы обезьян существенно снижают риски ее появления в России, случаев болезни в стране нет, сообщила пресс-служба ведомства."Принятые Роспотребнадзором меры существенно снижают риски появления и распространения оспы обезьян в России. Благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям в России до сих пор не зафиксированы случаи заболевания оспой обезьян", - говорится в сообщении.В мае Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска в отношении рейсов, прибывающих из регионов, неблагополучных по оспе обезьян, уточнили в пресс-службе.ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России, пояснили в Роспотребнадзоре.В российские регионы направлены детальные методрекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий, отметили в ведомстве.

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, оспа обезьян