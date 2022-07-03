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Меры профилактики снижают риски завоза оспы обезьян, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 03.07.2022
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Меры профилактики снижают риски завоза оспы обезьян, заявил Роспотребнадзор
Меры профилактики снижают риски завоза оспы обезьян, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 03.07.2022
Меры профилактики снижают риски завоза оспы обезьян, заявил Роспотребнадзор
Принятые Роспотребнадзором меры профилактики оспы обезьян существенно снижают риски ее появления в России, случаев болезни в стране нет, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T15:06
2022-07-03T15:34
общество
россия
оспа обезьян
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Принятые Роспотребнадзором меры профилактики оспы обезьян существенно снижают риски ее появления в России, случаев болезни в стране нет, сообщила пресс-служба ведомства."Принятые Роспотребнадзором меры существенно снижают риски появления и распространения оспы обезьян в России. Благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям в России до сих пор не зафиксированы случаи заболевания оспой обезьян", - говорится в сообщении.В мае Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска в отношении рейсов, прибывающих из регионов, неблагополучных по оспе обезьян, уточнили в пресс-службе.ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России, пояснили в Роспотребнадзоре.В российские регионы направлены детальные методрекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий, отметили в ведомстве.
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общество, россия, оспа обезьян
15:06 03.07.2022 (обновлено: 15:34 03.07.2022)
 
Меры профилактики снижают риски завоза оспы обезьян, заявил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор: принятые меры профилактики снижают риски завоза оспы обезьян в Россию

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Принятые Роспотребнадзором меры профилактики оспы обезьян существенно снижают риски ее появления в России, случаев болезни в стране нет, сообщила пресс-служба ведомства.
"Принятые Роспотребнадзором меры существенно снижают риски появления и распространения оспы обезьян в России. Благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям в России до сих пор не зафиксированы случаи заболевания оспой обезьян", - говорится в сообщении.
В мае Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска в отношении рейсов, прибывающих из регионов, неблагополучных по оспе обезьян, уточнили в пресс-службе.
ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России, пояснили в Роспотребнадзоре.
В российские регионы направлены детальные методрекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий, отметили в ведомстве.
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