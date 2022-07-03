https://ria.ru/20220703/oruzhie-1799930299.html

В ФРГ предупредили Европу об опасных последствиях поставок оружия Киеву

В ФРГ предупредили Европу об опасных последствиях поставок оружия Киеву - РИА Новости, 03.07.2022

В ФРГ предупредили Европу об опасных последствиях поставок оружия Киеву

Военная помощь НАТО Украине попадает на черный рынок, что в перспективе несет серьезную угрозу для самого Запада, уверен немецкий журналист Райнер Руп. Об этом... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T16:15

2022-07-03T16:15

2022-07-03T17:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

западная европа

алексей арестович

исламское государство

интерпол

нато

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Военная помощь НАТО Украине попадает на черный рынок, что в перспективе несет серьезную угрозу для самого Запада, уверен немецкий журналист Райнер Руп. Об этом он написал в колонке для RT Deutschland.Автор заявил о нарастающей усталости жителей западных стран от украинского кризиса и последствий антироссийских санкций."Сколько людей в Западной Европе захотят умереть с голоду и замерзнуть, стать безработными, возможно, больше не смогут платить по ипотеке и скитаться по земле? Конечно, немногие", — продолжил Руп.По его мнению, уже зимой Запад ждет социальный коллапс и масштабные радикальные протесты, к которым местные правоохранители не будут готовы. Среди причин такого развития событий журналист назвал массированные поставки оружия Киеву."Власти Украины давно утратили всякий контроль над местонахождением многих вооружений. <…> Не зря она входит в международные списки как одна из самых коррумпированных стран мира", — пояснил Руп.Он обратил внимание на то, что в последнее время появляется все больше сообщений о попадании оружия с Украины на черные рынки Ближнего Востока и Северной Африки. Оттуда, по его словам, нелегальный товар может попасть в руки европейских радикалов.Обозреватель привел данные о стоимости натовского оружия на черном рынке: так, противотанковые ракеты "Джавелин" уже продаются от 30 тысяч долларов. Кроме того, в продаже оказались многочисленные винтовки, пулеметы, гранаты и бронежилеты производства западных стран."Спрос явно есть. Покупателями являются террористические организации и члены организованных преступных группировок. Большинство продавцов предлагают место на территории Украины для доставки оружия", — рассказал Руп.Ситуацией обеспокоен Интерпол: по мнению организации, с Украины оружие может попасть в Сомали, Судан, Йемен, Египет, Боснию, Косово, Албанию и африканские страны к югу от Сахары.Журналист также напомнил о восхищении соратников президента Украины Зеленского действиями террористов из ИГ* и привел в пример заявления советника главы государства Алексея Арестовича, назвавшего командиров ИГ* мудрыми и успешными, а показную жестокость — умной стратегией. Ссылаясь на слова исследователя международных конфликтов Уриэля Араужо, обозреватель заявил о риске разгула терроризма и преступности в Европе в условиях нарастающего миграционного кризиса.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новых пакетах помощи для Киева.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20220702/ukraina-1799511548.html

https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html

https://ria.ru/20220629/nato-1799010721.html

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в мире, украина, западная европа, алексей арестович , исламское государство, интерпол, нато