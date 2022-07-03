16:15 03.07.2022 (обновлено: 17:25 03.07.2022)
В ФРГ предупредили Европу об опасных последствиях поставок оружия Киеву
Обозреватель RT Руп: поставки натовского оружия Украине угрожают самим европейцам
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Военная помощь НАТО Украине попадает на черный рынок, что в перспективе несет серьезную угрозу для самого Запада, уверен немецкий журналист Райнер Руп. Об этом он написал в колонке для RT Deutschland.
Автор заявил о нарастающей усталости жителей западных стран от украинского кризиса и последствий антироссийских санкций.
"Сколько людей в Западной Европе захотят умереть с голоду и замерзнуть, стать безработными, возможно, больше не смогут платить по ипотеке и скитаться по земле? Конечно, немногие", — продолжил Руп.
По его мнению, уже зимой Запад ждет социальный коллапс и масштабные радикальные протесты, к которым местные правоохранители не будут готовы. Среди причин такого развития событий журналист назвал массированные поставки оружия Киеву.
"Власти Украины давно утратили всякий контроль над местонахождением многих вооружений. <…> Не зря она входит в международные списки как одна из самых коррумпированных стран мира", — пояснил Руп.
Он обратил внимание на то, что в последнее время появляется все больше сообщений о попадании оружия с Украины на черные рынки Ближнего Востока и Северной Африки. Оттуда, по его словам, нелегальный товар может попасть в руки европейских радикалов.
Обозреватель привел данные о стоимости натовского оружия на черном рынке: так, противотанковые ракеты "Джавелин" уже продаются от 30 тысяч долларов. Кроме того, в продаже оказались многочисленные винтовки, пулеметы, гранаты и бронежилеты производства западных стран.
"Спрос явно есть. Покупателями являются террористические организации и члены организованных преступных группировок. Большинство продавцов предлагают место на территории Украины для доставки оружия", — рассказал Руп.
Журналист также напомнил о восхищении соратников президента Украины Зеленского действиями террористов из ИГ* и привел в пример заявления советника главы государства Алексея Арестовича, назвавшего командиров ИГ* мудрыми и успешными, а показную жестокость — умной стратегией.
Ссылаясь на слова исследователя международных конфликтов Уриэля Араужо, обозреватель заявил о риске разгула терроризма и преступности в Европе в условиях нарастающего миграционного кризиса.
Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новых пакетах помощи для Киева.
* Организация признана террористической и запрещена в России.