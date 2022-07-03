Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ предупредили Европу об опасных последствиях поставок оружия Киеву - РИА Новости, 03.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/oruzhie-1799930299.html
В ФРГ предупредили Европу об опасных последствиях поставок оружия Киеву
В ФРГ предупредили Европу об опасных последствиях поставок оружия Киеву - РИА Новости, 03.07.2022
В ФРГ предупредили Европу об опасных последствиях поставок оружия Киеву
Военная помощь НАТО Украине попадает на черный рынок, что в перспективе несет серьезную угрозу для самого Запада, уверен немецкий журналист Райнер Руп. Об этом... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T16:15
2022-07-03T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
западная европа
алексей арестович
исламское государство
интерпол
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798700556_0:104:2901:1736_1920x0_80_0_0_6714a23a6e9a037b317e7dd2ce4efa4a.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Военная помощь НАТО Украине попадает на черный рынок, что в перспективе несет серьезную угрозу для самого Запада, уверен немецкий журналист Райнер Руп. Об этом он написал в колонке для RT Deutschland.Автор заявил о нарастающей усталости жителей западных стран от украинского кризиса и последствий антироссийских санкций."Сколько людей в Западной Европе захотят умереть с голоду и замерзнуть, стать безработными, возможно, больше не смогут платить по ипотеке и скитаться по земле? Конечно, немногие", — продолжил Руп.По его мнению, уже зимой Запад ждет социальный коллапс и масштабные радикальные протесты, к которым местные правоохранители не будут готовы. Среди причин такого развития событий журналист назвал массированные поставки оружия Киеву."Власти Украины давно утратили всякий контроль над местонахождением многих вооружений. &lt;…&gt; Не зря она входит в международные списки как одна из самых коррумпированных стран мира", — пояснил Руп.Он обратил внимание на то, что в последнее время появляется все больше сообщений о попадании оружия с Украины на черные рынки Ближнего Востока и Северной Африки. Оттуда, по его словам, нелегальный товар может попасть в руки европейских радикалов.Обозреватель привел данные о стоимости натовского оружия на черном рынке: так, противотанковые ракеты "Джавелин" уже продаются от 30 тысяч долларов. Кроме того, в продаже оказались многочисленные винтовки, пулеметы, гранаты и бронежилеты производства западных стран."Спрос явно есть. Покупателями являются террористические организации и члены организованных преступных группировок. Большинство продавцов предлагают место на территории Украины для доставки оружия", — рассказал Руп.Ситуацией обеспокоен Интерпол: по мнению организации, с Украины оружие может попасть в Сомали, Судан, Йемен, Египет, Боснию, Косово, Албанию и африканские страны к югу от Сахары.Журналист также напомнил о восхищении соратников президента Украины Зеленского действиями террористов из ИГ* и привел в пример заявления советника главы государства Алексея Арестовича, назвавшего командиров ИГ* мудрыми и успешными, а показную жестокость — умной стратегией. Ссылаясь на слова исследователя международных конфликтов Уриэля Араужо, обозреватель заявил о риске разгула терроризма и преступности в Европе в условиях нарастающего миграционного кризиса.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новых пакетах помощи для Киева.* Организация признана террористической и запрещена в России.
https://ria.ru/20220702/ukraina-1799511548.html
https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html
https://ria.ru/20220629/nato-1799010721.html
украина
западная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798700556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5f2f3fb0d33b3561baecd399704f6b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, западная европа, алексей арестович , исламское государство, интерпол, нато
16:15 03.07.2022 (обновлено: 17:25 03.07.2022)
 
В ФРГ предупредили Европу об опасных последствиях поставок оружия Киеву

Обозреватель RT Руп: поставки натовского оружия Украине угрожают самим европейцам

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Военная помощь НАТО Украине попадает на черный рынок, что в перспективе несет серьезную угрозу для самого Запада, уверен немецкий журналист Райнер Руп. Об этом он написал в колонке для RT Deutschland.
Автор заявил о нарастающей усталости жителей западных стран от украинского кризиса и последствий антироссийских санкций.
"Сколько людей в Западной Европе захотят умереть с голоду и замерзнуть, стать безработными, возможно, больше не смогут платить по ипотеке и скитаться по земле? Конечно, немногие", — продолжил Руп.
По его мнению, уже зимой Запад ждет социальный коллапс и масштабные радикальные протесты, к которым местные правоохранители не будут готовы. Среди причин такого развития событий журналист назвал массированные поставки оружия Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украине указали на место. Чем Зеленский разозлил Запад
"Власти Украины давно утратили всякий контроль над местонахождением многих вооружений. <…> Не зря она входит в международные списки как одна из самых коррумпированных стран мира", — пояснил Руп.
Он обратил внимание на то, что в последнее время появляется все больше сообщений о попадании оружия с Украины на черные рынки Ближнего Востока и Северной Африки. Оттуда, по его словам, нелегальный товар может попасть в руки европейских радикалов.
Обозреватель привел данные о стоимости натовского оружия на черном рынке: так, противотанковые ракеты "Джавелин" уже продаются от 30 тысяч долларов. Кроме того, в продаже оказались многочисленные винтовки, пулеметы, гранаты и бронежилеты производства западных стран.
"Спрос явно есть. Покупателями являются террористические организации и члены организованных преступных группировок. Большинство продавцов предлагают место на территории Украины для доставки оружия", — рассказал Руп.
Американские военные во время посадки на самолет для переброски в Европу - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 12:28Специальная военная операция на Украине
"Маски сброшены". НАТО назвала цель номер один
Ситуацией обеспокоен Интерпол: по мнению организации, с Украины оружие может попасть в Сомали, Судан, Йемен, Египет, Боснию, Косово, Албанию и африканские страны к югу от Сахары.
Журналист также напомнил о восхищении соратников президента Украины Зеленского действиями террористов из ИГ* и привел в пример заявления советника главы государства Алексея Арестовича, назвавшего командиров ИГ* мудрыми и успешными, а показную жестокость — умной стратегией.
Ссылаясь на слова исследователя международных конфликтов Уриэля Араужо, обозреватель заявил о риске разгула терроризма и преступности в Европе в условиях нарастающего миграционного кризиса.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 15:31
В НАТО заявили Украине, что не хотят видеть ее в альянсе, сообщили в Киеве
Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новых пакетах помощи для Киева.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗападная ЕвропаАлексей АрестовичИсламское государствоИнтерполНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала