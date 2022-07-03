15:50 03.07.2022 (обновлено: 16:10 03.07.2022)
В Турции назвали условие, при котором выступят против расширения НАТО
Министр Боздаг: Швеция и Финляндия войдут в НАТО при выполнении обязательств перед Турцией
© AP Photo / Bernat ArmangueПодписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО
© AP Photo / Bernat Armangue
Подписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Архивное фото
АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Турция не позволит Швеции и Финляндии стать членами НАТО в случае невыполнения обязательств, принятых перед Анкарой, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг.
Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК.
"То, что мы сделали, повысило репутацию Турции как внутри страны, так и за ее пределами. Турция стала страной, к голосу которой прислушиваются во всех смыслах. Что мы сказали? Если Швеция и Финляндия, поддерживающие терроризм и являющиеся инкубатором для РПК, FETÖ (организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку госпереворота – ред.) и других террористических организаций, не выступят против терроризма и не обязуются выполнять эти требования Турции в конкретных условиях, тогда мы не позволим им стать членами (НАТО)", - приводит слова Боздага газета Star.
По его словам, "пожелания Турции были выполнены", и процесс продолжается.
"Турция - страна, которая верна своему слову. Наше право ожидать, что перед нами останутся верными своим обещаниям", - подчеркнул Боздаг.
Коснувшись турецкой оппозиции, которая недовольна позицией Анкары по членству Швеции и Финляндии в НАТО, Боздаг отметил, что оппозиция пытается исказить успех.