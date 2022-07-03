https://ria.ru/20220703/obyazatelstva-1799927756.html

В Турции назвали условие, при котором выступят против расширения НАТО

В Турции назвали условие, при котором выступят против расширения НАТО - РИА Новости, 03.07.2022

В Турции назвали условие, при котором выступят против расширения НАТО

Турция не позволит Швеции и Финляндии стать членами НАТО в случае невыполнения обязательств, принятых перед Анкарой, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T15:50

2022-07-03T15:50

2022-07-03T16:10

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АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Турция не позволит Швеции и Финляндии стать членами НАТО в случае невыполнения обязательств, принятых перед Анкарой, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг.Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК."То, что мы сделали, повысило репутацию Турции как внутри страны, так и за ее пределами. Турция стала страной, к голосу которой прислушиваются во всех смыслах. Что мы сказали? Если Швеция и Финляндия, поддерживающие терроризм и являющиеся инкубатором для РПК, FETÖ (организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку госпереворота – ред.) и других террористических организаций, не выступят против терроризма и не обязуются выполнять эти требования Турции в конкретных условиях, тогда мы не позволим им стать членами (НАТО)", - приводит слова Боздага газета Star.По его словам, "пожелания Турции были выполнены", и процесс продолжается."Турция - страна, которая верна своему слову. Наше право ожидать, что перед нами останутся верными своим обещаниям", - подчеркнул Боздаг.Коснувшись турецкой оппозиции, которая недовольна позицией Анкары по членству Швеции и Финляндии в НАТО, Боздаг отметил, что оппозиция пытается исказить успех.

https://ria.ru/20220703/zapad-1799803148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, швеция, финляндия, нато