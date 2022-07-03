Рейтинг@Mail.ru
В Турции назвали условие, при котором выступят против расширения НАТО - РИА Новости, 03.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220703/obyazatelstva-1799927756.html
В Турции назвали условие, при котором выступят против расширения НАТО
В Турции назвали условие, при котором выступят против расширения НАТО - РИА Новости, 03.07.2022
В Турции назвали условие, при котором выступят против расширения НАТО
Турция не позволит Швеции и Финляндии стать членами НАТО в случае невыполнения обязательств, принятых перед Анкарой, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T15:50
2022-07-03T16:10
в мире
турция
швеция
финляндия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798908823_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_b6de58d53a53c8b7ca70db5f06399e46.jpg
АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Турция не позволит Швеции и Финляндии стать членами НАТО в случае невыполнения обязательств, принятых перед Анкарой, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг.Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК."То, что мы сделали, повысило репутацию Турции как внутри страны, так и за ее пределами. Турция стала страной, к голосу которой прислушиваются во всех смыслах. Что мы сказали? Если Швеция и Финляндия, поддерживающие терроризм и являющиеся инкубатором для РПК, FETÖ (организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку госпереворота – ред.) и других террористических организаций, не выступят против терроризма и не обязуются выполнять эти требования Турции в конкретных условиях, тогда мы не позволим им стать членами (НАТО)", - приводит слова Боздага газета Star.По его словам, "пожелания Турции были выполнены", и процесс продолжается."Турция - страна, которая верна своему слову. Наше право ожидать, что перед нами останутся верными своим обещаниям", - подчеркнул Боздаг.Коснувшись турецкой оппозиции, которая недовольна позицией Анкары по членству Швеции и Финляндии в НАТО, Боздаг отметил, что оппозиция пытается исказить успех.
https://ria.ru/20220703/zapad-1799803148.html
турция
швеция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798908823_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_ac06fc7de0a309d0f525913617cec39c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, швеция, финляндия, нато
15:50 03.07.2022 (обновлено: 16:10 03.07.2022)
 
В Турции назвали условие, при котором выступят против расширения НАТО

Министр Боздаг: Швеция и Финляндия войдут в НАТО при выполнении обязательств перед Турцией

© AP Photo / Bernat ArmangueПодписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО
Подписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Подписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Турция не позволит Швеции и Финляндии стать членами НАТО в случае невыполнения обязательств, принятых перед Анкарой, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг.
Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК.
"То, что мы сделали, повысило репутацию Турции как внутри страны, так и за ее пределами. Турция стала страной, к голосу которой прислушиваются во всех смыслах. Что мы сказали? Если Швеция и Финляндия, поддерживающие терроризм и являющиеся инкубатором для РПК, FETÖ (организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку госпереворота – ред.) и других террористических организаций, не выступят против терроризма и не обязуются выполнять эти требования Турции в конкретных условиях, тогда мы не позволим им стать членами (НАТО)", - приводит слова Боздага газета Star.
По его словам, "пожелания Турции были выполнены", и процесс продолжается.
Лидеры стран НАТО во время группового фото на саммите в Мадриде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
08:00
Запад построил у себя "1984" Оруэлла
"Турция - страна, которая верна своему слову. Наше право ожидать, что перед нами останутся верными своим обещаниям", - подчеркнул Боздаг.
Коснувшись турецкой оппозиции, которая недовольна позицией Анкары по членству Швеции и Финляндии в НАТО, Боздаг отметил, что оппозиция пытается исказить успех.
 
В миреТурцияШвецияФинляндияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала