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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 03.07.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку и Куйбышевский район города Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T15:36
2022-07-03T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Куйбышевский район города Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка-2 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 14.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка-2 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска один раз обстреливали Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), горловка, днр
15:36 03.07.2022 (обновлено: 15:44 03.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили 13 снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Куйбышевский район города Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка-2 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 14.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка-2 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска один раз обстреливали Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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