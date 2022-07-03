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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 03.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку и Куйбышевский район города Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T15:36

2022-07-03T15:36

2022-07-03T15:44

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Куйбышевский район города Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка-2 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 14.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка-2 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска один раз обстреливали Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

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Влада Копылова

в мире, донецк (днр), горловка, днр