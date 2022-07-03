https://ria.ru/20220703/obstrel-1799899321.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 03.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и город Донецк, выпустив шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", четыре снаряда калибром 152 миллиметра, шесть снарядов... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T13:03

2022-07-03T13:03

2022-07-03T13:25

специальная военная операция на украине

в мире

днр

ясиноватая

украина

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и город Донецк, выпустив шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", четыре снаряда калибром 152 миллиметра, шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 12.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град"; 12.49 (совпадет с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также отмечается, что в 12.10 украинские войска обстреляли Александровку, выпустив 16 мин калибром 82 миллиметра, а в 12.45 выпустили по Яковлевке пять снарядов калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://radiosputnik.ria.ru/20220703/otvet-1799892532.html

ясиноватая

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, ясиноватая, украина