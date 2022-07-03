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Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 29 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 170 боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T09:10
2022-07-03T09:11
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 29 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 170 боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Выпущено 170 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за сутки была ранена одна мирная жительница, повреждены пять домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.Днем ранее было зафиксировано 43 факта ведения огня со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днр, украина
09:10 03.07.2022 (обновлено: 09:11 03.07.2022)
 
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР

В ДНР заявили о 29 обстрелах со стороны украинских войск за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМашина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 29 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 170 боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Выпущено 170 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что за сутки была ранена одна мирная жительница, повреждены пять домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.
Днем ранее было зафиксировано 43 факта ведения огня со стороны украинских войск.
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