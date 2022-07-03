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Минобороны Британии откажется от поставщиков, использующих российскую нефть
Минобороны Британии откажется от поставщиков, использующих российскую нефть - РИА Новости, 03.07.2022
Минобороны Британии откажется от поставщиков, использующих российскую нефть
Министерство обороны Британии пригрозило поставщикам топлива, что прекратит сотрудничать с ними, если в их энергоносителях будет присутствовать нефть из России, РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T16:21
2022-07-03T16:21
2022-07-03T16:21
роснефть
санкции в отношении россии
экономика
великобритания
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство обороны Британии пригрозило поставщикам топлива, что прекратит сотрудничать с ними, если в их энергоносителях будет присутствовать нефть из России, сообщает издание Telegraph.Согласно изданию, министерство покупает топливо у ряда поставщиков, в частности, у греческой Motor Oil Hellas. По информации газеты, эта компания в ноябре 2017 года заключила соглашение о поставках на пять лет с "Роснефтью". Однако, как утверждает представитель британского минобороны, ведомство заверили в том, что продукция Motor Oil Hellas не поступает от российских поставщиков.
https://ria.ru/20220703/neft-1799884622.html
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роснефть, санкции в отношении россии, экономика, великобритания
Минобороны Британии откажется от поставщиков, использующих российскую нефть
Минобороны Британии пригрозило отказаться от поставщиков, использующих российскую нефть