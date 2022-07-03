https://ria.ru/20220703/neft-1799884622.html
Премьер Японии заявил о планах G7 снизить цены на российскую нефть вдвое
Премьер Японии заявил о планах G7 снизить цены на российскую нефть вдвое - РИА Новости, 03.07.2022
Премьер Японии заявил о планах G7 снизить цены на российскую нефть вдвое
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что потолок допустимой закупочной цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:29
2022-07-03T11:29
2022-07-03T14:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
япония
россия
токио
g7
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ТОКИО, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что потолок допустимой закупочной цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости."Ожидается, что потолок цены на нефть из России будет установлен на уровне в половину от ее нынешней цены. Также мы создадим механизм, который не допустит покупку российской нефти по цене выше установленной", — цитирует агентство Киодо слова главы правительства из агитационной речи в Токио в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента.Кисида вновь подчеркнул, что "мир столкнулся с ситуацией, когда рушатся основы порядка", поэтому "необходимо продемонстрировать, что любое насилие имеет высокую цену".Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российские нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".
https://radiosputnik.ria.ru/20220702/neft-1799763431.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, япония, россия, токио, g7, в мире
11:29 03.07.2022 (обновлено: 14:10 03.07.2022)
Премьер Японии заявил о планах G7 снизить цены на российскую нефть вдвое
Премьер Японии Кисида заявил о планах G7 снизить цены на российскую нефть вдвое