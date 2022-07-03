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СМИ: ситуация на Украине разделила НАТО на три лагеря - РИА Новости, 03.07.2022
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СМИ: ситуация на Украине разделила НАТО на три лагеря
СМИ: ситуация на Украине разделила НАТО на три лагеря - РИА Новости, 03.07.2022
СМИ: ситуация на Украине разделила НАТО на три лагеря
Конфликт на Украине стал причиной не только разногласий между странами НАТО, но и разделил членов альянса на три лагеря, утверждает британская газета Sunday... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T02:04
2022-07-03T02:16
в мире
украина
нато
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине стал причиной не только разногласий между странами НАТО, но и разделил членов альянса на три лагеря, утверждает британская газета Sunday Times.Издание называет три лагеря внутри НАТО "ястребами", "голубями" и "страусами". К странам-"ястребам" отнесены члены альянса, считающие, что нужно не только добиться возвращения контроля Украины над территорией Донбасса и Крымом, но и "нанести России настолько сильный удар, чтобы она в будущем не могла представлять угрозу ни для кого из своих соседей". Газета не называет страны, которые относит к категории "ястребов", но в блоке про такие страны цитирует неназванного аналитика, близкого к польскому правительству.Страны-"голуби", по мнению газеты, настроены на достижение мирного урегулирования между Россией и Украиной. Это страны, которые согласились бы на вывод российских войск на их позиции до 24 февраля, смирившись со статусом Крыма, ДНР и ЛНР. В этом контексте приводится мнение неназванного чиновника одной из скандинавских стран, который заявил, что "такая сделка не была бы справедливой, но она практична".К странам-"страусам" Sunday Times относит тех членов НАТО, которые больше фокусируются на внутренних проблемах. Эти страны поддерживают документы альянса, однако в большей степени "ищут пути наименьшего сопротивления". В группу стран-"страусов" газета отнесла государства на юге Европы.Газета подытоживает, что во многом отсутствие согласия внутри стран НАТО стало причиной провала такой идеи, как размещение небольших контингентов войск НАТО в городах на западе Украины — вдали от линии фронта для сдерживания ракетных ударов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220702/nato-1799807735.html
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в мире, украина, нато
02:04 03.07.2022 (обновлено: 02:16 03.07.2022)
 
СМИ: ситуация на Украине разделила НАТО на три лагеря

The Sunday Times: ситуация на Украине разделила НАТО на "ястребов", "голубей" и "страусов"

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Флаги стран НАТО - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине стал причиной не только разногласий между странами НАТО, но и разделил членов альянса на три лагеря, утверждает британская газета Sunday Times.
Издание называет три лагеря внутри НАТО "ястребами", "голубями" и "страусами". К странам-"ястребам" отнесены члены альянса, считающие, что нужно не только добиться возвращения контроля Украины над территорией Донбасса и Крымом, но и "нанести России настолько сильный удар, чтобы она в будущем не могла представлять угрозу ни для кого из своих соседей". Газета не называет страны, которые относит к категории "ястребов", но в блоке про такие страны цитирует неназванного аналитика, близкого к польскому правительству.
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Страны-"голуби", по мнению газеты, настроены на достижение мирного урегулирования между Россией и Украиной. Это страны, которые согласились бы на вывод российских войск на их позиции до 24 февраля, смирившись со статусом Крыма, ДНР и ЛНР. В этом контексте приводится мнение неназванного чиновника одной из скандинавских стран, который заявил, что "такая сделка не была бы справедливой, но она практична".
К странам-"страусам" Sunday Times относит тех членов НАТО, которые больше фокусируются на внутренних проблемах. Эти страны поддерживают документы альянса, однако в большей степени "ищут пути наименьшего сопротивления". В группу стран-"страусов" газета отнесла государства на юге Европы.
Газета подытоживает, что во многом отсутствие согласия внутри стран НАТО стало причиной провала такой идеи, как размещение небольших контингентов войск НАТО в городах на западе Украины — вдали от линии фронта для сдерживания ракетных ударов.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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