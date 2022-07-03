https://ria.ru/20220703/metro-1799932982.html

Пассажирам московского метрополитена бесплатно раздают воду

Пассажирам московского метрополитена бесплатно раздают воду - РИА Новости, 03.07.2022

Пассажирам московского метрополитена бесплатно раздают воду

Пассажирам московского метрополитена бесплатно раздают воду на 20 станциях, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T16:36

2022-07-03T16:36

2022-07-03T16:47

общество

москва

московское центральное кольцо (мцк)

московский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144953/66/1449536699_0:207:2908:1843_1920x0_80_0_0_232262b98b2f73fe1f375f976d675b5f.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пассажирам московского метрополитена бесплатно раздают воду на 20 станциях, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."В Москву снова пришла жара. Мы продолжаем раздавать воду пассажирам на 18 станции метро и МЦК... Начали раздавать воду еще на двух станциях МЦК", - говорится в сообщении.Добавляется, что воду раздают на станциях метро и МЦК: Андроновка, Багратионовская, Белорусская (Замоскворецкая линия), Выхино, Красносельская, Кропоткинская, Кутузовская, Новокузнецкая, Пионерская, Первомайская, Преображенская площадь, Студенческая, Технопарк, Угрешская, Фили, Филевский парк, Чистые пруды, Лихоборы, Стрешнево, ЗИЛ.Отмечается, что при необходимости список станций может увеличиться. Департамент транспорта Москвы следит за температурой на станциях метро, автовокзалах и автостанциях.

https://ria.ru/20220701/ochki-1799455895.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), московский метрополитен