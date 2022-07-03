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Пассажирам московского метрополитена бесплатно раздают воду - РИА Новости, 03.07.2022
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Пассажирам московского метрополитена бесплатно раздают воду
Пассажирам московского метрополитена бесплатно раздают воду - РИА Новости, 03.07.2022
Пассажирам московского метрополитена бесплатно раздают воду
Пассажирам московского метрополитена бесплатно раздают воду на 20 станциях, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T16:36
2022-07-03T16:47
общество
москва
московское центральное кольцо (мцк)
московский метрополитен
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пассажирам московского метрополитена бесплатно раздают воду на 20 станциях, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."В Москву снова пришла жара. Мы продолжаем раздавать воду пассажирам на 18 станции метро и МЦК... Начали раздавать воду еще на двух станциях МЦК", - говорится в сообщении.Добавляется, что воду раздают на станциях метро и МЦК: Андроновка, Багратионовская, Белорусская (Замоскворецкая линия), Выхино, Красносельская, Кропоткинская, Кутузовская, Новокузнецкая, Пионерская, Первомайская, Преображенская площадь, Студенческая, Технопарк, Угрешская, Фили, Филевский парк, Чистые пруды, Лихоборы, Стрешнево, ЗИЛ.Отмечается, что при необходимости список станций может увеличиться. Департамент транспорта Москвы следит за температурой на станциях метро, автовокзалах и автостанциях.
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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), московский метрополитен
16:36 03.07.2022 (обновлено: 16:47 03.07.2022)
 
Пассажирам московского метрополитена бесплатно раздают воду

Пассажирам московского метрополитена бесплатно раздают воду на 20 станциях

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую сотрудники метро раздают при входе на станции подземки
Пассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую сотрудники метро раздают при входе на станции подземки - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Пассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую сотрудники метро раздают при входе на станции подземки. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пассажирам московского метрополитена бесплатно раздают воду на 20 станциях, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Москву снова пришла жара. Мы продолжаем раздавать воду пассажирам на 18 станции метро и МЦК... Начали раздавать воду еще на двух станциях МЦК", - говорится в сообщении.
Добавляется, что воду раздают на станциях метро и МЦК: Андроновка, Багратионовская, Белорусская (Замоскворецкая линия), Выхино, Красносельская, Кропоткинская, Кутузовская, Новокузнецкая, Пионерская, Первомайская, Преображенская площадь, Студенческая, Технопарк, Угрешская, Фили, Филевский парк, Чистые пруды, Лихоборы, Стрешнево, ЗИЛ.
Отмечается, что при необходимости список станций может увеличиться. Департамент транспорта Москвы следит за температурой на станциях метро, автовокзалах и автостанциях.
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ОбществоМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Московский метрополитен
 
 
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