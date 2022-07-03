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Поляки захотели выгнать украинских беженцев после слов Мельника о Бандере - РИА Новости, 03.07.2022
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Поляки захотели выгнать украинских беженцев после слов Мельника о Бандере
Поляки захотели выгнать украинских беженцев после слов Мельника о Бандере - РИА Новости, 03.07.2022
Поляки захотели выгнать украинских беженцев после слов Мельника о Бандере
Читатели польского издания wPolityce отреагировали на скандал с высказываниями посла Украины в Германии Андрея Мельника о пособнике гитлеровцев Степане Бандере. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T06:35
2022-07-03T06:35
в мире
украина
германия
мид украины
збигнев рау
дмитрий кулеба
андрей мельник
польша
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Читатели польского издания wPolityce отреагировали на скандал с высказываниями посла Украины в Германии Андрея Мельника о пособнике гитлеровцев Степане Бандере.Ранее Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями Бандеры как "борца за свободу". При этом, по его словам, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".Публикация wPolityce на эту тему вызвала активный отклик читателей в комментариях."Мельника вон. Или все украинцы убираются из Польши", - заявил пользователь Glom."Может быть, его братьям с Украины проследовать за (пограничную реку. – прим. ред.) Одер. Пусть немцы возьмут их себе", - предложил inżynier."Украинцы, возвращайтесь к себе, пора! Слуги украинцев в "польском" правительстве, вас пора убрать из Польши", - написала Agata."У меня простой вопрос: раз вы говорите, что это индивидуальная позиция, этот бандеровский посол уже уволен Киевом? Если нет (и я не слышал, чтобы его уволили), значит, государство Украина его поддерживает", - указал tubylczy."Это не индивидуальная позиция Мельника, а сознание украинских политиков и значительной части общества. Прославление Бандеры - официальная идеология Украины, памятники бандитам стоят до сих пор", - заметил Pio."Не позволяйте этому авантюристу притворяться, что он глупее, чем есть на самом деле. Дипломат такого ранга (посол) не высказывает собственных взглядов в официальных выступлениях. Его нужно немедленно отправить в отставку, если МИД Украины не согласен с его заявлением. Никакая другая позиция невозможна", - добавил chłopak z Woli.Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау впоследствии обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой поведение Мельника. По итогам беседы польский министр заявил, что в Варшаве и в Киеве "оценили его (Мельника. — прим. ред.) заявление как его личное мнение, содержащее много исторической лжи". Мельник неоднократно посещал могилу Бандеры в Мюнхене, другие места в Германии, связанные с его личностью, демонстративно поддерживал отношения с его родственниками.
https://ria.ru/20220702/melnik-1799760771.html
https://ria.ru/20220616/melnik-1795640090.html
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в мире, украина, германия, мид украины, збигнев рау, дмитрий кулеба, андрей мельник, польша
06:35 03.07.2022
 
Поляки захотели выгнать украинских беженцев после слов Мельника о Бандере

Читателей wPolityce возмутили слова посла Украины в ФРГ Мельника о Степане Бандере

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Читатели польского издания wPolityce отреагировали на скандал с высказываниями посла Украины в Германии Андрея Мельника о пособнике гитлеровцев Степане Бандере.
Ранее Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями Бандеры как "борца за свободу". При этом, по его словам, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
Вчера, 11:18
Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины
Публикация wPolityce на эту тему вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Мельника вон. Или все украинцы убираются из Польши", - заявил пользователь Glom.
"Может быть, его братьям с Украины проследовать за (пограничную реку. – прим. ред.) Одер. Пусть немцы возьмут их себе", - предложил inżynier.
"Украинцы, возвращайтесь к себе, пора! Слуги украинцев в "польском" правительстве, вас пора убрать из Польши", - написала Agata.
"У меня простой вопрос: раз вы говорите, что это индивидуальная позиция, этот бандеровский посол уже уволен Киевом? Если нет (и я не слышал, чтобы его уволили), значит, государство Украина его поддерживает", - указал tubylczy.
"Это не индивидуальная позиция Мельника, а сознание украинских политиков и значительной части общества. Прославление Бандеры - официальная идеология Украины, памятники бандитам стоят до сих пор", - заметил Pio.
"Не позволяйте этому авантюристу притворяться, что он глупее, чем есть на самом деле. Дипломат такого ранга (посол) не высказывает собственных взглядов в официальных выступлениях. Его нужно немедленно отправить в отставку, если МИД Украины не согласен с его заявлением. Никакая другая позиция невозможна", - добавил chłopak z Woli.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау впоследствии обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой поведение Мельника. По итогам беседы польский министр заявил, что в Варшаве и в Киеве "оценили его (Мельника. — прим. ред.) заявление как его личное мнение, содержащее много исторической лжи". Мельник неоднократно посещал могилу Бандеры в Мюнхене, другие места в Германии, связанные с его личностью, демонстративно поддерживал отношения с его родственниками.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 08:56
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В миреУкраинаГерманияМИД УкраиныЗбигнев РауДмитрий КулебаАндрей МельникПольша
 
 
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