https://ria.ru/20220703/melnik-1799858583.html

Поляки захотели выгнать украинских беженцев после слов Мельника о Бандере

Поляки захотели выгнать украинских беженцев после слов Мельника о Бандере - РИА Новости, 03.07.2022

Поляки захотели выгнать украинских беженцев после слов Мельника о Бандере

Читатели польского издания wPolityce отреагировали на скандал с высказываниями посла Украины в Германии Андрея Мельника о пособнике гитлеровцев Степане Бандере. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T06:35

2022-07-03T06:35

2022-07-03T06:35

в мире

украина

германия

мид украины

збигнев рау

дмитрий кулеба

андрей мельник

польша

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Читатели польского издания wPolityce отреагировали на скандал с высказываниями посла Украины в Германии Андрея Мельника о пособнике гитлеровцев Степане Бандере.Ранее Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями Бандеры как "борца за свободу". При этом, по его словам, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".Публикация wPolityce на эту тему вызвала активный отклик читателей в комментариях."Мельника вон. Или все украинцы убираются из Польши", - заявил пользователь Glom."Может быть, его братьям с Украины проследовать за (пограничную реку. – прим. ред.) Одер. Пусть немцы возьмут их себе", - предложил inżynier."Украинцы, возвращайтесь к себе, пора! Слуги украинцев в "польском" правительстве, вас пора убрать из Польши", - написала Agata."У меня простой вопрос: раз вы говорите, что это индивидуальная позиция, этот бандеровский посол уже уволен Киевом? Если нет (и я не слышал, чтобы его уволили), значит, государство Украина его поддерживает", - указал tubylczy."Это не индивидуальная позиция Мельника, а сознание украинских политиков и значительной части общества. Прославление Бандеры - официальная идеология Украины, памятники бандитам стоят до сих пор", - заметил Pio."Не позволяйте этому авантюристу притворяться, что он глупее, чем есть на самом деле. Дипломат такого ранга (посол) не высказывает собственных взглядов в официальных выступлениях. Его нужно немедленно отправить в отставку, если МИД Украины не согласен с его заявлением. Никакая другая позиция невозможна", - добавил chłopak z Woli.Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау впоследствии обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой поведение Мельника. По итогам беседы польский министр заявил, что в Варшаве и в Киеве "оценили его (Мельника. — прим. ред.) заявление как его личное мнение, содержащее много исторической лжи". Мельник неоднократно посещал могилу Бандеры в Мюнхене, другие места в Германии, связанные с его личностью, демонстративно поддерживал отношения с его родственниками.

https://ria.ru/20220702/melnik-1799760771.html

https://ria.ru/20220616/melnik-1795640090.html

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