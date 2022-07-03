https://ria.ru/20220703/melnik-1799858583.html
Поляки захотели выгнать украинских беженцев после слов Мельника о Бандере
Поляки захотели выгнать украинских беженцев после слов Мельника о Бандере - РИА Новости, 03.07.2022
Поляки захотели выгнать украинских беженцев после слов Мельника о Бандере
Читатели польского издания wPolityce отреагировали на скандал с высказываниями посла Украины в Германии Андрея Мельника о пособнике гитлеровцев Степане Бандере. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T06:35
2022-07-03T06:35
2022-07-03T06:35
в мире
украина
германия
мид украины
збигнев рау
дмитрий кулеба
андрей мельник
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786438683_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fd6121f1f3f37c4518339e0e20276d37.jpg
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Читатели польского издания wPolityce отреагировали на скандал с высказываниями посла Украины в Германии Андрея Мельника о пособнике гитлеровцев Степане Бандере.Ранее Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями Бандеры как "борца за свободу". При этом, по его словам, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".Публикация wPolityce на эту тему вызвала активный отклик читателей в комментариях."Мельника вон. Или все украинцы убираются из Польши", - заявил пользователь Glom."Может быть, его братьям с Украины проследовать за (пограничную реку. – прим. ред.) Одер. Пусть немцы возьмут их себе", - предложил inżynier."Украинцы, возвращайтесь к себе, пора! Слуги украинцев в "польском" правительстве, вас пора убрать из Польши", - написала Agata."У меня простой вопрос: раз вы говорите, что это индивидуальная позиция, этот бандеровский посол уже уволен Киевом? Если нет (и я не слышал, чтобы его уволили), значит, государство Украина его поддерживает", - указал tubylczy."Это не индивидуальная позиция Мельника, а сознание украинских политиков и значительной части общества. Прославление Бандеры - официальная идеология Украины, памятники бандитам стоят до сих пор", - заметил Pio."Не позволяйте этому авантюристу притворяться, что он глупее, чем есть на самом деле. Дипломат такого ранга (посол) не высказывает собственных взглядов в официальных выступлениях. Его нужно немедленно отправить в отставку, если МИД Украины не согласен с его заявлением. Никакая другая позиция невозможна", - добавил chłopak z Woli.Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау впоследствии обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой поведение Мельника. По итогам беседы польский министр заявил, что в Варшаве и в Киеве "оценили его (Мельника. — прим. ред.) заявление как его личное мнение, содержащее много исторической лжи". Мельник неоднократно посещал могилу Бандеры в Мюнхене, другие места в Германии, связанные с его личностью, демонстративно поддерживал отношения с его родственниками.
https://ria.ru/20220702/melnik-1799760771.html
https://ria.ru/20220616/melnik-1795640090.html
украина
германия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786438683_95:0:1514:1064_1920x0_80_0_0_f5805efbbb142db97051ee0e998a88fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, мид украины, збигнев рау, дмитрий кулеба, андрей мельник, польша
Поляки захотели выгнать украинских беженцев после слов Мельника о Бандере
Читателей wPolityce возмутили слова посла Украины в ФРГ Мельника о Степане Бандере
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости.
Читатели польского издания wPolityce отреагировали
на скандал с высказываниями посла Украины в Германии Андрея Мельника о пособнике гитлеровцев Степане Бандере.
Ранее Мельник в интервью журналисту из Германии
, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями Бандеры как "борца за свободу". При этом, по его словам, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".
Публикация wPolityce на эту тему вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Мельника вон. Или все украинцы убираются из Польши", - заявил пользователь Glom.
"Может быть, его братьям с Украины
проследовать за (пограничную реку. – прим. ред.) Одер. Пусть немцы возьмут их себе", - предложил inżynier.
"Украинцы, возвращайтесь к себе, пора! Слуги украинцев в "польском" правительстве, вас пора убрать из Польши", - написала Agata.
"У меня простой вопрос: раз вы говорите, что это индивидуальная позиция, этот бандеровский посол уже уволен Киевом? Если нет (и я не слышал, чтобы его уволили), значит, государство Украина его поддерживает", - указал tubylczy.
"Это не индивидуальная позиция Мельника, а сознание украинских политиков и значительной части общества. Прославление Бандеры - официальная идеология Украины, памятники бандитам стоят до сих пор", - заметил Pio.
"Не позволяйте этому авантюристу притворяться, что он глупее, чем есть на самом деле. Дипломат такого ранга (посол) не высказывает собственных взглядов в официальных выступлениях. Его нужно немедленно отправить в отставку, если МИД Украины
не согласен с его заявлением. Никакая другая позиция невозможна", - добавил chłopak z Woli.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
впоследствии обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой
поведение Мельника. По итогам беседы польский министр заявил, что в Варшаве и в Киеве "оценили его (Мельника. — прим. ред.) заявление как его личное мнение, содержащее много исторической лжи". Мельник неоднократно посещал могилу Бандеры в Мюнхене, другие места в Германии, связанные с его личностью, демонстративно поддерживал отношения с его родственниками.