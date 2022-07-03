https://ria.ru/20220703/melitopol-1799886452.html

Киев выпустил по мирным объектам Мелитополя 15 ракет, сообщил источник

Киев выпустил по мирным объектам Мелитополя 15 ракет, сообщил источник - РИА Новости, 03.07.2022

Киев выпустил по мирным объектам Мелитополя 15 ракет, сообщил источник

Российские ПВО сбили над Мелитополем около 15 ракет, выпущенных со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре города, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T11:35

2022-07-03T11:35

2022-07-03T12:37

специальная военная операция на украине

в мире

евгений балицкий

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Российские ПВО сбили над Мелитополем около 15 ракет, выпущенных со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре города, сообщил РИА Новости источник в военно-гражданской администрации Запорожской области."Всего было пущено около 15 ракет, все они были сбиты силами ПВО, обломки упали на аэродроме", — сказал собеседник агентства.Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, первый удар нанесен около 3:15 ночи, второй примерно в 4:30 утра. Как сообщал глава Запорожской областной администрации Евгений Балицкий, мирное население не пострадало. При этом во многих домах Авиагородка, где находится аэродром, вылетели окна.Местные жители рассказывают, что после первого обстрела спустились в бомбоубежища, кто-то был эвакуирован."У нас соседи с детьми, они боятся, а нам некуда ехать", — рассказала РИА Новости одна из жительниц микрорайона.По словам второй, сразу после первого удара они проснулись, схватили вещи и спустились в подвал."Во время второго удара мы уже были в подвале. Взрывы очень мощные. <...> Окна туда выходят, но слава Богу, остались, а у кого-то повылетали", — отметила вторая жительница Авиагородка.

https://ria.ru/20220703/melitopol-1799885400.html

https://ria.ru/20220703/melitopol-1799869148.html

мелитополь

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Жители Мелитополя рассказали о последствиях ночного обстрела ВСУ Российские ПВО сбили над Мелитополем около 15 ракет, выпущенных со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре города, сообщил РИА Новости источник. Местные жители рассказывают, что после первого обстрела спустились в бомбоубежища, кто-то был эвакуирован. 2022-07-03T11:35 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, евгений балицкий, мелитополь