Рейтинг@Mail.ru
Киев выпустил по мирным объектам Мелитополя 15 ракет, сообщил источник - РИА Новости, 03.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/melitopol-1799886452.html
Киев выпустил по мирным объектам Мелитополя 15 ракет, сообщил источник
Киев выпустил по мирным объектам Мелитополя 15 ракет, сообщил источник - РИА Новости, 03.07.2022
Киев выпустил по мирным объектам Мелитополя 15 ракет, сообщил источник
Российские ПВО сбили над Мелитополем около 15 ракет, выпущенных со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре города, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:35
2022-07-03T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
евгений балицкий
мелитополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799895627_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1db99e54c12999f2af793b01e980c383.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Российские ПВО сбили над Мелитополем около 15 ракет, выпущенных со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре города, сообщил РИА Новости источник в военно-гражданской администрации Запорожской области."Всего было пущено около 15 ракет, все они были сбиты силами ПВО, обломки упали на аэродроме", — сказал собеседник агентства.Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, первый удар нанесен около 3:15 ночи, второй примерно в 4:30 утра. Как сообщал глава Запорожской областной администрации Евгений Балицкий, мирное население не пострадало. При этом во многих домах Авиагородка, где находится аэродром, вылетели окна.Местные жители рассказывают, что после первого обстрела спустились в бомбоубежища, кто-то был эвакуирован."У нас соседи с детьми, они боятся, а нам некуда ехать", — рассказала РИА Новости одна из жительниц микрорайона.По словам второй, сразу после первого удара они проснулись, схватили вещи и спустились в подвал."Во время второго удара мы уже были в подвале. Взрывы очень мощные. &lt;...&gt; Окна туда выходят, но слава Богу, остались, а у кого-то повылетали", — отметила вторая жительница Авиагородка.
https://ria.ru/20220703/melitopol-1799885400.html
https://ria.ru/20220703/melitopol-1799869148.html
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жители Мелитополя рассказали о последствиях ночного обстрела ВСУ
Российские ПВО сбили над Мелитополем около 15 ракет, выпущенных со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре города, сообщил РИА Новости источник. Местные жители рассказывают, что после первого обстрела спустились в бомбоубежища, кто-то был эвакуирован.
2022-07-03T11:35
true
PT1M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799895627_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a151686b584c4aa4d616298e86ce21f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евгений балицкий, мелитополь
11:35 03.07.2022 (обновлено: 12:37 03.07.2022)
 
Киев выпустил по мирным объектам Мелитополя 15 ракет, сообщил источник

Источник заявил, что российские ПВО сбили над Мелитополем около 15 ракет, выпущенных ВСУ

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Российские ПВО сбили над Мелитополем около 15 ракет, выпущенных со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре города, сообщил РИА Новости источник в военно-гражданской администрации Запорожской области.
"Всего было пущено около 15 ракет, все они были сбиты силами ПВО, обломки упали на аэродроме", — сказал собеседник агентства.
Военнослужащий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
Вчера, 11:31
Специалисты расследуют обстоятельства ночного обстрела Мелитополя
Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, первый удар нанесен около 3:15 ночи, второй примерно в 4:30 утра. Как сообщал глава Запорожской областной администрации Евгений Балицкий, мирное население не пострадало. При этом во многих домах Авиагородка, где находится аэродром, вылетели окна.
Местные жители рассказывают, что после первого обстрела спустились в бомбоубежища, кто-то был эвакуирован.
"У нас соседи с детьми, они боятся, а нам некуда ехать", — рассказала РИА Новости одна из жительниц микрорайона.
По словам второй, сразу после первого удара они проснулись, схватили вещи и спустились в подвал.
"Во время второго удара мы уже были в подвале. Взрывы очень мощные. <...> Окна туда выходят, но слава Богу, остались, а у кого-то повылетали", — отметила вторая жительница Авиагородка.
Российский военнослужащий на улице Мелитополя - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
Вчера, 09:36Специальная военная операция на Украине
В Мелитополе после ударов со стороны ВСУ повреждены дома в районе аэропорта
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвгений БалицкийМелитополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала