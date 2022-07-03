09:36 03.07.2022 (обновлено: 09:44 03.07.2022)
В Мелитополе после ударов со стороны ВСУ повреждены дома в районе аэропорта
В Мелитополе после ударов со стороны ВСУ повреждены дома, пострадавших нет
Российский военнослужащий на улице Мелитополя. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Жители Мелитополя не пострадали от обстрелов города украинскими войсками, частично повреждены дома в районе аэропорта, сообщил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.
Мелитополь в ночь на воскресенье дважды был обстрелян украинскими войсками из РСЗО большой дальности, сообщил ранее член главного совета ВГА региона Запорожской области Владимир Рогов.
"Сегодня ночью украинские военные формирования пытались нанести удары по жилым районам и инфраструктуре Мелитополя. Благодаря своевременной работе систем ПВО жилые районы не пострадали, снаряды падали на территории аэродрома. Пострадавших нет. Проверяются объекты городской инфраструктуры", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Частично нанесён ущерб частным домовладениям и многоэтажным жилым домам Авиагородка. Он попросил людей соблюдать спокойствие.
"Город остаётся под надежной защитой. Все попытки военных формирований Украины разрушить нашу мирную жизнь будут отражены силой российской армии и ее оружия", - написал он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.