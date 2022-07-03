https://ria.ru/20220703/melitopol-1799855927.html
Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь
Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь
Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь, передает корреспондент РИА Новости.Первый обстрел произошел в 3.15 мск, второй — около 5.00 мск. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T05:28
2022-07-03T05:28
2022-07-03T05:32
специальная военная операция на украине
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россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь, передает корреспондент РИА Новости.Первый обстрел произошел в 3.15 мск, второй — около 5.00 мск.Как передает корреспондент РИА Новости, над микрорайоном Авиагородок поднимается облако черного дыма.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия
05:28 03.07.2022 (обновлено: 05:32 03.07.2022)
Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь
Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь, над Авиагородком поднимается дым