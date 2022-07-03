https://ria.ru/20220703/luna-1799906907.html
В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну
В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну - РИА Новости, 03.07.2022
В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну
Эксперимент по изоляции экипажа для имитации полета на Луну, на протяжении восьми месяцев шедший в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, завершится РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:43
2022-07-03T13:43
2022-07-03T13:43
наука
космос - риа наука
олег орлов
луна
сша
оаэ
институт медико-биологических проблем ран
центр подготовки космонавтов
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Эксперимент по изоляции экипажа для имитации полета на Луну, на протяжении восьми месяцев шедший в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, завершится в воскресенье, передаёт корреспондент РИА Новости.Пятеро членов экипажа (трое мужчин и две женщины) провели 240 суток в условиях, имитирующих работу реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и поверхности Луны. 3 июля они впервые за это время покинули наземный экспериментальный комплекс - имитатор космического корабля.Командир экипажа Олег Блинов сразу после выхода из комплекса доложил директору ИМБП Олегу Орлову, что программа была выполнена в полном объёме.Эксперимент SIRIUS-21 начался 4 ноября 2021 года. В состав "экипажа" вошли инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко, младший научный сотрудник института Екатерина Карякина, бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери.Карякина покинула эксперимент на 33-е сутки из-за травмы руки, которую она получила во время тренировок на силовом тренажере. Сообщалось, что ей предложены несколько вариантов работы в SIRIUS и она сможет вернуться в проект в 2022 году. Непосредственно в "лунный экипаж" Карякина не вернулась.За восемь месяцев эксперимента его участники "вышли" на околоземную орбиту, состыковались с межпланетным комплексом и с его помощью "долетели" до Луны и пристыковались к орбитальной станции. Несколько раз они разделялись – часть экипажа на посадочном модуле "высаживалась" на естественном спутнике Земли и с помощью VR-технологий проводила "выходы" на лунную поверхность.Кроме того, в ходе SIRIUS-21 были проведены эксперименты, связанные с психологическими и психофизиологическими исследованиями, а также физиологическими исследованиями. Также проходили исследования иммунитета и метаболизма, эксперименты по микробиологии и гигиене, телемедицинские исследования и операционно-технические эксперименты.Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) включает серию изоляционных экспериментов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, и четыре месяца - в 2018-2019 годах. Также планируется провести три годовых эксперимента, первый из которых должен стартовать во второй половине 2023 года.
https://ria.ru/20220601/stoimost-1792228431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, олег орлов, луна, сша, оаэ, институт медико-биологических проблем ран, центр подготовки космонавтов
В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну
В Москве завершился эксперимент по имитации полета международного экипажа на Луну
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Эксперимент по изоляции экипажа для имитации полета на Луну, на протяжении восьми месяцев шедший в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, завершится в воскресенье, передаёт корреспондент РИА Новости.
Пятеро членов экипажа (трое мужчин и две женщины) провели 240 суток в условиях, имитирующих работу реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и поверхности Луны
. 3 июля они впервые за это время покинули наземный экспериментальный комплекс - имитатор космического корабля.
Командир экипажа Олег Блинов сразу после выхода из комплекса доложил директору ИМБП Олегу Орлову
, что программа была выполнена в полном объёме.
Эксперимент SIRIUS-21 начался 4 ноября 2021 года. В состав "экипажа" вошли инструктор Центра подготовки космонавтов
Олег Блинов, врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко, младший научный сотрудник института Екатерина Карякина, бакалавр русского языка и литературы из США
Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ
Салех Омар Аль Амери.
Карякина покинула эксперимент на 33-е сутки из-за травмы руки, которую она получила во время тренировок на силовом тренажере. Сообщалось, что ей предложены несколько вариантов работы в SIRIUS и она сможет вернуться в проект в 2022 году. Непосредственно в "лунный экипаж" Карякина не вернулась.
За восемь месяцев эксперимента его участники "вышли" на околоземную орбиту, состыковались с межпланетным комплексом и с его помощью "долетели" до Луны и пристыковались к орбитальной станции. Несколько раз они разделялись – часть экипажа на посадочном модуле "высаживалась" на естественном спутнике Земли
и с помощью VR-технологий проводила "выходы" на лунную поверхность.
Кроме того, в ходе SIRIUS-21 были проведены эксперименты, связанные с психологическими и психофизиологическими исследованиями, а также физиологическими исследованиями. Также проходили исследования иммунитета и метаболизма, эксперименты по микробиологии и гигиене, телемедицинские исследования и операционно-технические эксперименты.
Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) включает серию изоляционных экспериментов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, и четыре месяца - в 2018-2019 годах. Также планируется провести три годовых эксперимента, первый из которых должен стартовать во второй половине 2023 года.