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В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну

В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну - РИА Новости, 03.07.2022

В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну

Эксперимент по изоляции экипажа для имитации полета на Луну, на протяжении восьми месяцев шедший в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, завершится РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T13:43

2022-07-03T13:43

2022-07-03T13:43

наука

космос - риа наука

олег орлов

луна

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оаэ

институт медико-биологических проблем ран

центр подготовки космонавтов

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Эксперимент по изоляции экипажа для имитации полета на Луну, на протяжении восьми месяцев шедший в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, завершится в воскресенье, передаёт корреспондент РИА Новости.Пятеро членов экипажа (трое мужчин и две женщины) провели 240 суток в условиях, имитирующих работу реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и поверхности Луны. 3 июля они впервые за это время покинули наземный экспериментальный комплекс - имитатор космического корабля.Командир экипажа Олег Блинов сразу после выхода из комплекса доложил директору ИМБП Олегу Орлову, что программа была выполнена в полном объёме.Эксперимент SIRIUS-21 начался 4 ноября 2021 года. В состав "экипажа" вошли инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко, младший научный сотрудник института Екатерина Карякина, бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери.Карякина покинула эксперимент на 33-е сутки из-за травмы руки, которую она получила во время тренировок на силовом тренажере. Сообщалось, что ей предложены несколько вариантов работы в SIRIUS и она сможет вернуться в проект в 2022 году. Непосредственно в "лунный экипаж" Карякина не вернулась.За восемь месяцев эксперимента его участники "вышли" на околоземную орбиту, состыковались с межпланетным комплексом и с его помощью "долетели" до Луны и пристыковались к орбитальной станции. Несколько раз они разделялись – часть экипажа на посадочном модуле "высаживалась" на естественном спутнике Земли и с помощью VR-технологий проводила "выходы" на лунную поверхность.Кроме того, в ходе SIRIUS-21 были проведены эксперименты, связанные с психологическими и психофизиологическими исследованиями, а также физиологическими исследованиями. Также проходили исследования иммунитета и метаболизма, эксперименты по микробиологии и гигиене, телемедицинские исследования и операционно-технические эксперименты.Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) включает серию изоляционных экспериментов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, и четыре месяца - в 2018-2019 годах. Также планируется провести три годовых эксперимента, первый из которых должен стартовать во второй половине 2023 года.

https://ria.ru/20220601/stoimost-1792228431.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, олег орлов, луна, сша, оаэ, институт медико-биологических проблем ран, центр подготовки космонавтов