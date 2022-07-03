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Минск и Москва не позволят возродить нацизм, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.07.2022
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Минск и Москва не позволят возродить нацизм, заявил Лукашенко
Минск и Москва не позволят возродить нацизм, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.07.2022
Минск и Москва не позволят возродить нацизм, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не позволят возродить нацизм как оружие коллективного Запада, направленное против... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T10:41
2022-07-03T12:32
в мире
минск
москва
хатынь
александр лукашенко
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не позволят возродить нацизм как оружие коллективного Запада, направленное против славянского мира."Никому из нас - ни белорусам, ни россиянам, ни украинцам - не нужна война. Но и возродить нацизм как оружие коллективного Запада, направленное против славянского мира, мы не можем позволить", - заявил Лукашенко в воскресенье на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе "Курган Славы" под Минском.Он отметил, что нельзя позволить стереть людям память о Великой Победе.Президент отметил, что 3 июля в стране традиционно обращаются к истории Великой Отечественной войны: вспоминают героев, которые ценой своей жизни подарили белорусам свободу, рассказывают о подвигах дедов и отцов детям и внукам, приходят с ними к местам боевой славы и скорбной памяти. Он подчеркнул, в Белоруссии продолжат работу по увековечиванию памяти о подвигах и героях Великой Отечественной войны. Лукашенко призвал делать все необходимое, чтобы доказать, что "память мы не предаем".Президент после церемонии пообщался с участниками белорусско-российского патриотического проекта "Поезд памяти", который проходил с 21 июня по инициативе парламентов двух стране. По 100 учащихся десятых классов от Белоруссии и России посетили белорусские и российские города с учетом основных событий Великой Отечественной войны.Одна из российских участниц предложила Лукашенко следующий год в Белоруссии и России совместно объявить Годом исторической памяти. Президент Белоруссии одобрительно отозвался об этой инициативе и пообещал обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным."В ближайшее время мы обсудим эту идею. Если только в России не принято решение по будущему году, то, думаю, что это будет принято. Публично озвученное вами - это уже шаг к тому, что это будет принято", - сказал он.
https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799815371.html
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в мире, минск, москва, хатынь, александр лукашенко
10:41 03.07.2022 (обновлено: 12:32 03.07.2022)
 
Минск и Москва не позволят возродить нацизм, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: Минск и Москва не позволят возродить нацизм как оружие Запада

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не позволят возродить нацизм как оружие коллективного Запада, направленное против славянского мира.
"Никому из нас - ни белорусам, ни россиянам, ни украинцам - не нужна война. Но и возродить нацизм как оружие коллективного Запада, направленное против славянского мира, мы не можем позволить", - заявил Лукашенко в воскресенье на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе "Курган Славы" под Минском.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 19:23
Европа "растит монстра на Украине", заявил Лукашенко
Он отметил, что нельзя позволить стереть людям память о Великой Победе.
"Преступив через все нравственные принципы и моральные преграды, они (противники Минска и Москвы - ред) сегодня не только отрицают Хатынь, Бабий Яр и блокаду Ленинграда - они готовы предать забвению трагедию своих народов, вычеркнуть из истории Бухенвальд, Освенцим, Майданек. Что мы можем этому противопоставить? Только правду, суровую и жестокую правду истории и бороться за эту правду", - сказал белорусский президент.
Президент отметил, что 3 июля в стране традиционно обращаются к истории Великой Отечественной войны: вспоминают героев, которые ценой своей жизни подарили белорусам свободу, рассказывают о подвигах дедов и отцов детям и внукам, приходят с ними к местам боевой славы и скорбной памяти. Он подчеркнул, в Белоруссии продолжат работу по увековечиванию памяти о подвигах и героях Великой Отечественной войны. Лукашенко призвал делать все необходимое, чтобы доказать, что "память мы не предаем".
Президент после церемонии пообщался с участниками белорусско-российского патриотического проекта "Поезд памяти", который проходил с 21 июня по инициативе парламентов двух стране. По 100 учащихся десятых классов от Белоруссии и России посетили белорусские и российские города с учетом основных событий Великой Отечественной войны.
Одна из российских участниц предложила Лукашенко следующий год в Белоруссии и России совместно объявить Годом исторической памяти. Президент Белоруссии одобрительно отозвался об этой инициативе и пообещал обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
"В ближайшее время мы обсудим эту идею. Если только в России не принято решение по будущему году, то, думаю, что это будет принято. Публично озвученное вами - это уже шаг к тому, что это будет принято", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 19:36
Минск пытаются втянуть в конфликт на Украине, заявил Лукашенко
 
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