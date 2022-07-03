https://ria.ru/20220703/lukashenko-1799878405.html

Минск и Москва не позволят возродить нацизм, заявил Лукашенко

Минск и Москва не позволят возродить нацизм, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.07.2022

Минск и Москва не позволят возродить нацизм, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не позволят возродить нацизм как оружие коллективного Запада, направленное против... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T10:41

2022-07-03T10:41

2022-07-03T12:32

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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не позволят возродить нацизм как оружие коллективного Запада, направленное против славянского мира."Никому из нас - ни белорусам, ни россиянам, ни украинцам - не нужна война. Но и возродить нацизм как оружие коллективного Запада, направленное против славянского мира, мы не можем позволить", - заявил Лукашенко в воскресенье на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе "Курган Славы" под Минском.Он отметил, что нельзя позволить стереть людям память о Великой Победе.Президент отметил, что 3 июля в стране традиционно обращаются к истории Великой Отечественной войны: вспоминают героев, которые ценой своей жизни подарили белорусам свободу, рассказывают о подвигах дедов и отцов детям и внукам, приходят с ними к местам боевой славы и скорбной памяти. Он подчеркнул, в Белоруссии продолжат работу по увековечиванию памяти о подвигах и героях Великой Отечественной войны. Лукашенко призвал делать все необходимое, чтобы доказать, что "память мы не предаем".Президент после церемонии пообщался с участниками белорусско-российского патриотического проекта "Поезд памяти", который проходил с 21 июня по инициативе парламентов двух стране. По 100 учащихся десятых классов от Белоруссии и России посетили белорусские и российские города с учетом основных событий Великой Отечественной войны.Одна из российских участниц предложила Лукашенко следующий год в Белоруссии и России совместно объявить Годом исторической памяти. Президент Белоруссии одобрительно отозвался об этой инициативе и пообещал обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным."В ближайшее время мы обсудим эту идею. Если только в России не принято решение по будущему году, то, думаю, что это будет принято. Публично озвученное вами - это уже шаг к тому, что это будет принято", - сказал он.

https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799815371.html

https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799817006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, минск, москва, хатынь, александр лукашенко