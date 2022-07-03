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Российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска
Российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска - РИА Новости, 03.07.2022
Российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска
Российские войска группировки "Центр" совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:06
2022-07-03T12:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
лнр
лисичанск
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские войска группировки "Центр" совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В результате успешных наступательных действий войска группировки "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
лисичанск
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, лнр, лисичанск
12:06 03.07.2022
 
Российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска

Минобороны: российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКомандир шестого отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова полковник Владимир Полуполтинных в Лисичанске
Командир шестого отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова полковник Владимир Полуполтинных в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Командир шестого отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова полковник Владимир Полуполтинных в Лисичанске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские войска группировки "Центр" совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"В результате успешных наступательных действий войска группировки "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФЛНРЛисичанск
 
 
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