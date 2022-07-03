https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799891502.html

Российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска

Российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска - РИА Новости, 03.07.2022

Российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска

Российские войска группировки "Центр" совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T12:06

2022-07-03T12:06

2022-07-03T12:06

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

лнр

лисичанск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799887234_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_6a6a456b214e60b1771e45a158e345c6.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские войска группировки "Центр" совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В результате успешных наступательных действий войска группировки "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, лнр, лисичанск