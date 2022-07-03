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Интерес россиян к круизам на Северный и Южный полюсы за год вырос вдвое - РИА Новости, 03.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220703/kruiz-1799864672.html
Интерес россиян к круизам на Северный и Южный полюсы за год вырос вдвое
Интерес россиян к круизам на Северный и Южный полюсы за год вырос вдвое - РИА Новости, 03.07.2022
Интерес россиян к круизам на Северный и Южный полюсы за год вырос вдвое
Интерес россиян к турам на Серверный полюс за год вырос в 2,22 раза, с 3 тысяч поисковых запросов в мае 2021 года до 6,4 тысячи запросов в мае 2022 года, за... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T08:43
2022-07-03T08:43
туризм
новости - туризм
северный полюс
антарктида
сахалин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Интерес россиян к турам на Серверный полюс за год вырос в 2,22 раза, с 3 тысяч поисковых запросов в мае 2021 года до 6,4 тысячи запросов в мае 2022 года, за этот же период интерес к турам на Южный полюс вырос в 2,16 раз, с 2,5 тысячи до 5,5 тысячи запросов, следует из исследования ценового агрегатора Price.ru, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.Данные были получены путем сопоставления частоты поисковых запросов россиян в интернете по различным туристическим направлениям в мае 2022 года по отношению к маю 2021 года."Два необычных направления, оформившиеся в полноценный сегмент потребительского онлайн-спроса – Северный полюс, (интерес вырос в 2,22 раза, с 3 тысяч поисковых запросов до 6,4 тысячи запросов) и Антарктида (рост спроса в 2,16 раз, с 2,5 тысячи до 5,5 тысячи запросов). Так, цена круиза на Северный полюс составляет около 2,5 миллиона рублей, экспедиции на Антарктиду и Южный полярный круг – от 600 тысяч рублей. Такие круизы проходят на туристических судах-ледоколах, каюты которых напоминают номера пяти- и четырехзвездочных отелей. Здесь туристу доступны бар и ресторан, библиотека, спортзал, бассейн или джакузи, места для прогулок и отдыха", - говорится в исследовании.Помимо этого, за год заметно вырос онлайн-спрос на премиум-сегмент локального туризма. Россияне стали в 1,9 раз чаще интересоваться турами на вертолетах, также в 1,9 раза вырос интерес к авторским турам, в 1,4 раза - к премиум-турам и в 1,3 раза - к индивидуальным турам."Премиум-сегмент включает, например, гастрономические туры на Сахалин и Курильские острова – их цена начинается от 100 тысяч рублей за неделю без авиабилетов. В них могут быть включены ловля крабов и поедание огромных устриц, водные сафари с нерпами и китами. Или, например, джип-туры по Алтаю – покататься по региону можно за 125 000 рублей", – добавляют эксперты.
https://ria.ru/20220627/turizm-1798354163.html
северный полюс
антарктида
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новости - туризм, северный полюс, антарктида, сахалин
08:43 03.07.2022
 
Интерес россиян к круизам на Северный и Южный полюсы за год вырос вдвое

Price.ru: интерес россиян к круизам на Северный и Южный полюсы за год вырос вдвое

© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкАтомный ледокол на географическом Северном полюсе
Атомный ледокол на географическом Северном полюсе - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Атомный ледокол на географическом Северном полюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Интерес россиян к турам на Серверный полюс за год вырос в 2,22 раза, с 3 тысяч поисковых запросов в мае 2021 года до 6,4 тысячи запросов в мае 2022 года, за этот же период интерес к турам на Южный полюс вырос в 2,16 раз, с 2,5 тысячи до 5,5 тысячи запросов, следует из исследования ценового агрегатора Price.ru, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Данные были получены путем сопоставления частоты поисковых запросов россиян в интернете по различным туристическим направлениям в мае 2022 года по отношению к маю 2021 года.
"Два необычных направления, оформившиеся в полноценный сегмент потребительского онлайн-спроса – Северный полюс, (интерес вырос в 2,22 раза, с 3 тысяч поисковых запросов до 6,4 тысячи запросов) и Антарктида (рост спроса в 2,16 раз, с 2,5 тысячи до 5,5 тысячи запросов). Так, цена круиза на Северный полюс составляет около 2,5 миллиона рублей, экспедиции на Антарктиду и Южный полярный круг – от 600 тысяч рублей. Такие круизы проходят на туристических судах-ледоколах, каюты которых напоминают номера пяти- и четырехзвездочных отелей. Здесь туристу доступны бар и ресторан, библиотека, спортзал, бассейн или джакузи, места для прогулок и отдыха", - говорится в исследовании.
Помимо этого, за год заметно вырос онлайн-спрос на премиум-сегмент локального туризма. Россияне стали в 1,9 раз чаще интересоваться турами на вертолетах, также в 1,9 раза вырос интерес к авторским турам, в 1,4 раза - к премиум-турам и в 1,3 раза - к индивидуальным турам.
"Премиум-сегмент включает, например, гастрономические туры на Сахалин и Курильские острова – их цена начинается от 100 тысяч рублей за неделю без авиабилетов. В них могут быть включены ловля крабов и поедание огромных устриц, водные сафари с нерпами и китами. Или, например, джип-туры по Алтаю – покататься по региону можно за 125 000 рублей", – добавляют эксперты.
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ТуризмНовости - ТуризмСеверный полюсАнтарктидаСахалин
 
 
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