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Егор Крид попал в больницу - РИА Новости, 03.07.2022
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Шоубиз
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Егор Крид попал в больницу
Егор Крид попал в больницу - РИА Новости, 03.07.2022
Егор Крид попал в больницу
Певец Егор Крид попал в больницу, об этом артист сообщил в своём Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:59
2022-07-03T13:59
шоубиз
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знаменитости
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Певец Егор Крид попал в больницу, об этом артист сообщил в своём Telegram-канале."Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку… это моя "хата" на выходные", - написал певец, опубликовав фото из больничной палаты.По его словам, он "весь обвешанный проводами", весь день общается с врачами. Артист также рассказал, что сегодня "было всё, даже сеанс гипноза".Причины не уточняются."Тут конечно чуть скучновато одному в четырёх белых стенах… общее состояние - пойдёт", - добавил певец.
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егор крид, знаменитости
13:59 03.07.2022
 
Егор Крид попал в больницу

Певец Егор Крид попал в больницу и опубликовал фото из палаты

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Егор Крид
Певец Егор Крид - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Егор Крид . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Певец Егор Крид попал в больницу, об этом артист сообщил в своём Telegram-канале.
"Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку… это моя "хата" на выходные", - написал певец, опубликовав фото из больничной палаты.
По его словам, он "весь обвешанный проводами", весь день общается с врачами. Артист также рассказал, что сегодня "было всё, даже сеанс гипноза".
Причины не уточняются.
"Тут конечно чуть скучновато одному в четырёх белых стенах… общее состояние - пойдёт", - добавил певец.
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