https://ria.ru/20220703/krid-1799908651.html
Егор Крид попал в больницу
Егор Крид попал в больницу - РИА Новости, 03.07.2022
Егор Крид попал в больницу
Певец Егор Крид попал в больницу, об этом артист сообщил в своём Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:59
2022-07-03T13:59
2022-07-03T13:59
шоубиз
егор крид
знаменитости
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Певец Егор Крид попал в больницу, об этом артист сообщил в своём Telegram-канале."Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку… это моя "хата" на выходные", - написал певец, опубликовав фото из больничной палаты.По его словам, он "весь обвешанный проводами", весь день общается с врачами. Артист также рассказал, что сегодня "было всё, даже сеанс гипноза".Причины не уточняются."Тут конечно чуть скучновато одному в четырёх белых стенах… общее состояние - пойдёт", - добавил певец.
https://ria.ru/20220702/morgenshtern-1799730898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егор крид, знаменитости
Егор Крид попал в больницу
Певец Егор Крид попал в больницу и опубликовал фото из палаты
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Певец Егор Крид попал в больницу, об этом артист сообщил
в своём Telegram-канале.
"Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку… это моя "хата" на выходные", - написал певец, опубликовав фото из больничной палаты.
По его словам, он "весь обвешанный проводами", весь день общается с врачами. Артист также рассказал, что сегодня "было всё, даже сеанс гипноза".
"Тут конечно чуть скучновато одному в четырёх белых стенах… общее состояние - пойдёт", - добавил певец.