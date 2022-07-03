https://ria.ru/20220703/krid-1799908651.html

Егор Крид попал в больницу

Егор Крид попал в больницу - РИА Новости, 03.07.2022

Егор Крид попал в больницу

Певец Егор Крид попал в больницу, об этом артист сообщил в своём Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T13:59

2022-07-03T13:59

2022-07-03T13:59

шоубиз

егор крид

знаменитости

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Певец Егор Крид попал в больницу, об этом артист сообщил в своём Telegram-канале."Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку… это моя "хата" на выходные", - написал певец, опубликовав фото из больничной палаты.По его словам, он "весь обвешанный проводами", весь день общается с врачами. Артист также рассказал, что сегодня "было всё, даже сеанс гипноза".Причины не уточняются."Тут конечно чуть скучновато одному в четырёх белых стенах… общее состояние - пойдёт", - добавил певец.

https://ria.ru/20220702/morgenshtern-1799730898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

егор крид, знаменитости