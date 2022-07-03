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Умер арестованный по подозрению в госизмене ученый Колкер - РИА Новости, 03.07.2022
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Умер арестованный по подозрению в госизмене ученый Колкер
Умер арестованный по подозрению в госизмене ученый Колкер - РИА Новости, 03.07.2022
Умер арестованный по подозрению в госизмене ученый Колкер
Арестованный по подозрению в государственной измене ученый-физик Дмитрий Колкер скончался в московской больнице, сообщила на своей странице во "ВКонтакте" его... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:56
2022-07-03T16:42
россия
москва
новосибирск
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
новосибирский государственный университет
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НОВОСИБИРСК, 3 июл — РИА Новости. Арестованный по подозрению в государственной измене ученый-физик Дмитрий Колкер скончался в московской больнице, сообщила на своей странице во "ВКонтакте" его дочь Алина Миронова."Сегодня ночью папы не стало. Как сообщается в телеграмме, он поступил в больницу 2.07.22, где в 2:40 он скончался. В реанимации больницы подтвердили эту информацию. Это большая трагедия для нашей семьи. Так не должно было произойти!" — написала она.В свою очередь, сын ученого Максим Колкер на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал телеграмму семье о смерти отца. В ней сообщается, что содержащийся в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России (Москва) Дмитрий Колкер был доставлен в ГКБ-29, где скончался.Советский районный суд Новосибирска 1 июля сообщил о заключении Дмитрия Колкера под стражу до 29 августа. В отношении ученого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК ("Госизмена"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет.В ответ на запрос РИА Новости в Новосибирском госуниверситете сообщили, что доктор физико-математических наук, известный ученый и специалист в области лазерной физики и квантовой электроники, автор более 100 работ в рецензируемых журналах Дмитрий Колкер работал в университете по совместительству и заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Физического факультета, которая занимается "разработкой новых источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач".По уточненной информации вуза, исследований в рамках закрытой тематики ученый в НГУ не проводил.Ранее родственники ученого в социальной сети "ВКонтакте" сообщили, что Колкер был задержан сотрудниками правоохранительных органов в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с заболеванием раком в четвертой стадии и где "его питали через вену". Впоследствии ученого арестовали, доставили в Москву, суд отправил его в следственный изолятор.По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.
https://ria.ru/20220701/gosizmena-1799456627.html
россия
москва
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россия, москва, новосибирск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), новосибирский государственный университет, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
11:56 03.07.2022 (обновлено: 16:42 03.07.2022)
 
Умер арестованный по подозрению в госизмене ученый Колкер

Умер арестованный по подозрению в госизмене новосибирский ученый-физик Колкер

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 3 июл — РИА Новости. Арестованный по подозрению в государственной измене ученый-физик Дмитрий Колкер скончался в московской больнице, сообщила на своей странице во "ВКонтакте" его дочь Алина Миронова.
"Сегодня ночью папы не стало. Как сообщается в телеграмме, он поступил в больницу 2.07.22, где в 2:40 он скончался. В реанимации больницы подтвердили эту информацию. Это большая трагедия для нашей семьи. Так не должно было произойти!" — написала она.
В свою очередь, сын ученого Максим Колкер на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал телеграмму семье о смерти отца. В ней сообщается, что содержащийся в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России (Москва) Дмитрий Колкер был доставлен в ГКБ-29, где скончался.
Советский районный суд Новосибирска 1 июля сообщил о заключении Дмитрия Колкера под стражу до 29 августа. В отношении ученого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК ("Госизмена"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет.
В ответ на запрос РИА Новости в Новосибирском госуниверситете сообщили, что доктор физико-математических наук, известный ученый и специалист в области лазерной физики и квантовой электроники, автор более 100 работ в рецензируемых журналах Дмитрий Колкер работал в университете по совместительству и заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Физического факультета, которая занимается "разработкой новых источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач".
По уточненной информации вуза, исследований в рамках закрытой тематики ученый в НГУ не проводил.
Ранее родственники ученого в социальной сети "ВКонтакте" сообщили, что Колкер был задержан сотрудниками правоохранительных органов в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с заболеванием раком в четвертой стадии и где "его питали через вену". Впоследствии ученого арестовали, доставили в Москву, суд отправил его в следственный изолятор.
По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 06:54
В Новосибирске ученого-физика арестовали по подозрению в госизмене
 
РоссияМоскваНовосибирскФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Новосибирский государственный университетФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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