Рейтинг@Mail.ru
Финны захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии - РИА Новости, 03.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220703/kareliya-1799857164.html
Финны захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии
Финны захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии - РИА Новости, 03.07.2022
Финны захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии
Власти финского города Лаппеенранта хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии, пишет издание Yle со ссылкой на мэра Киммо Ярву. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T06:21
2022-07-03T15:56
в мире
финляндия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Власти финского города Лаппеенранта хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии, пишет издание Yle со ссылкой на мэра Киммо Ярву."Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист", — заявил мэр.Вступление Финляндии в НАТО, уверен Ярва, подарит надежду Южной Карелии. В частности, членство в альянсе, по его мнению, может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.Южная Карелия — область Финляндии. Состоит из девяти общин. Граничит с Россией.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Во вторник Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220629/putin-1799133978.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a357ff4dcda493d47a8533d213716bbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, нато
06:21 03.07.2022 (обновлено: 15:56 03.07.2022)
 
Финны захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии

Власти Лаппеенранты в Финляндии захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Власти финского города Лаппеенранта хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии, пишет издание Yle со ссылкой на мэра Киммо Ярву.
"Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист", — заявил мэр.
Вступление Финляндии в НАТО, уверен Ярва, подарит надежду Южной Карелии. В частности, членство в альянсе, по его мнению, может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.
Южная Карелия — область Финляндии. Состоит из девяти общин. Граничит с Россией.
Президент РФ Владимир Путин на - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 23:14
Путин: Россия ответит в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Во вторник Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреФинляндияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала