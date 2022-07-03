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Финны захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии

Финны захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии - РИА Новости, 03.07.2022

Финны захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии

Власти финского города Лаппеенранта хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии, пишет издание Yle со ссылкой на мэра Киммо Ярву. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T06:21

2022-07-03T06:21

2022-07-03T15:56

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Власти финского города Лаппеенранта хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии, пишет издание Yle со ссылкой на мэра Киммо Ярву."Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист", — заявил мэр.Вступление Финляндии в НАТО, уверен Ярва, подарит надежду Южной Карелии. В частности, членство в альянсе, по его мнению, может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.Южная Карелия — область Финляндии. Состоит из девяти общин. Граничит с Россией.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Во вторник Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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