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Названы ошибки, которые совершают представители знаков зодиака в отношениях - РИА Новости, 03.07.2022
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Культура
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Названы ошибки, которые совершают представители знаков зодиака в отношениях
Названы ошибки, которые совершают представители знаков зодиака в отношениях - РИА Новости, 03.07.2022
Названы ошибки, которые совершают представители знаков зодиака в отношениях
Названы ошибки, которые совершают представители знаков зодиака в отношениях. Об этом пишет Times of India. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T06:40
2022-07-03T06:40
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Названы ошибки, которые совершают представители знаков зодиака в отношениях. Об этом пишет Times of India. Овны воспринимают партнеров как нечто само собой разумеющееся и порой забывают о том, что их нужно ценить. Тельцы прячут свои переживания от возлюбленных. Близнецы разочаровываются в отношениях при первой же проблеме и не пытаются ее разрешить. Раки так сильно стараются произвести впечатление на любимого человека, что теряют свою индивидуальность. Львы выплескивают все свое недовольство на избранника, от чего тому бывает очень плохо.Девы пытаются изменить возлюбленных, подогнать их под свои идеалы. Весы временами могут симулировать чувства, что негативно сказывается на их партнере.Скорпионы разыгрывают настоящую драму, вместо того чтобы сосредоточиться на решении возникших трудностей. Стрельцы стараются избегать искренних разговоров о чувствах, и это сильно расстраивает их возлюбленных.Козероги могут разрушить отношения, потому что боятся не оправдать ожидания. Водолеям все портит их стремление быть главными в паре. Рыбы теряют себя, пытаясь удержать отношения.
https://ria.ru/20220502/goroskop-1786232063.html
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новости культуры, гороскоп, стиль жизни, астрология, знаки зодиака, отношения
06:40 03.07.2022
 
Названы ошибки, которые совершают представители знаков зодиака в отношениях

Астролог назвал ошибки, которые совершают представители всех знаков зодиака в отношениях

© Фото : Unsplash/James LeeЧасовая башня Святого Марка, Венеция
Часовая башня Святого Марка, Венеция - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© Фото : Unsplash/James Lee
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Названы ошибки, которые совершают представители знаков зодиака в отношениях. Об этом пишет Times of India.
Овны воспринимают партнеров как нечто само собой разумеющееся и порой забывают о том, что их нужно ценить.
Тельцы прячут свои переживания от возлюбленных.
Близнецы разочаровываются в отношениях при первой же проблеме и не пытаются ее разрешить.
Раки так сильно стараются произвести впечатление на любимого человека, что теряют свою индивидуальность.
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