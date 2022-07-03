https://ria.ru/20220703/gladkov-1799853646.html
В Белгороде после серии хлопков загорелся частный дом
В Белгороде после серии хлопков загорелся частный дом - РИА Новости, 03.07.2022
В Белгороде после серии хлопков загорелся частный дом
В Белгороде была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T03:52
2022-07-03T03:52
2022-07-03T10:11
происшествия
белгород
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Белгороде была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в центре Белгорода звук был такой силы, что в домах задрожали стекла, у машин сработала сигнализация."Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте", - написал глава региона в своем Telegram-канале.В результате происшествия пострадали три человека. Пожар в самом доме уже потушен.Как передает корреспондент РИА Новости, на соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, некоторые автомобили повреждены.Услышав звуки, жители дома 25 по улице Маяковского выбежали на улицу, без вещей, но успев захватить собаку. Сейчас дом охвачен огнем.Многие жители близлежащих домов с чемоданами уезжают на собственных авто.По словам Гладкова, причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО.За последний месяц было несколько обстрелов приграничных сел в области, а в самом Белгороде периодически очевидцы фиксируют в небе следы работы средств противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20220611/doma-1794794983.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгород
03:52 03.07.2022 (обновлено: 10:11 03.07.2022)
В Белгороде после серии хлопков загорелся частный дом
Губернатор Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде и о возможной работе ПВО
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
В Белгороде была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие, сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в центре Белгорода
звук был такой силы, что в домах задрожали стекла, у машин сработала сигнализация.
"Полчаса назад в Белгороде
была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
В результате происшествия пострадали три человека. Пожар в самом доме уже потушен.
Как передает корреспондент РИА Новости, на соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, некоторые автомобили повреждены.
Услышав звуки, жители дома 25 по улице Маяковского выбежали на улицу, без вещей, но успев захватить собаку. Сейчас дом охвачен огнем.
Многие жители близлежащих домов с чемоданами уезжают на собственных авто.
По словам Гладкова, причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО.
За последний месяц было несколько обстрелов приграничных сел в области, а в самом Белгороде периодически очевидцы фиксируют в небе следы работы средств противовоздушной обороны.