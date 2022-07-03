https://ria.ru/20220703/gladkov-1799853646.html

В Белгороде после серии хлопков загорелся частный дом

В Белгороде после серии хлопков загорелся частный дом - РИА Новости, 03.07.2022

В Белгороде после серии хлопков загорелся частный дом

В Белгороде была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T03:52

2022-07-03T03:52

2022-07-03T10:11

происшествия

белгород

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Белгороде была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в центре Белгорода звук был такой силы, что в домах задрожали стекла, у машин сработала сигнализация."Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте", - написал глава региона в своем Telegram-канале.В результате происшествия пострадали три человека. Пожар в самом доме уже потушен.Как передает корреспондент РИА Новости, на соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, некоторые автомобили повреждены.Услышав звуки, жители дома 25 по улице Маяковского выбежали на улицу, без вещей, но успев захватить собаку. Сейчас дом охвачен огнем.Многие жители близлежащих домов с чемоданами уезжают на собственных авто.По словам Гладкова, причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО.За последний месяц было несколько обстрелов приграничных сел в области, а в самом Белгороде периодически очевидцы фиксируют в небе следы работы средств противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20220611/doma-1794794983.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, белгород