10:01 03.07.2022 (обновлено: 14:42 03.07.2022)
Немцам предрекли веерные сбои электроснабжения из-за нехватки газа
Вице-канцлер Германии Хабек допустил веерные сбои электроснабжения из-за нехватки газа
Линии электропередачи в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вице-канцлер Германии, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил о риске каскадных сбоев в работе коммунальных энергетических предприятий при дальнейшем сокращении поставок российского газа. Его слова приводит Bloomberg.
Он отметил, что после недавнего снижения прокачки газа по "Северному потоку" на 60 процентов "логично последует продолжение". По мнению Хабека, Берлину нужно готовиться к еще большему сокращению поставок, поскольку это отвечает стратегии Москвы "по подрыву европейского единства".
Глава ведомства подчеркнул, что нехватка газа, вероятнее всего, повлечет за собой серьезные проблемы с электроснабжением. "Если потерпит крах одна компания или несколько, сработает эффект домино, который быстро приведет к глубокой рецессии", — утверждает Хабек.
По его словам, поставщики электроэнергии могут воспользоваться правом повысить цены, несмотря на исходные контрактные обязательства. Однако пока что власти Германии воздерживаются от таких мер, так как это однозначно ведет к "немедленному скачку цен" для потребителей, подытожил вице-канцлер.
"Северный поток" сегодня служит главным маршрутом поставок российского газа. В июне "Газпром" сообщал, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. Вскоре российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16-го числа сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
В итоге оператор магистрали Nord Stream AG подтвердил, что обе нитки "Северного потока" остановят для техобслуживания с 11 по 21 июля. График и план работ заранее согласовали со всеми партнерами и участниками транспортировочной цепи.