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Аналитики объяснили рост среднемесячной цены на газ в ЕС на 15 процентов - РИА Новости, 03.07.2022
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Аналитики объяснили рост среднемесячной цены на газ в ЕС на 15 процентов
Аналитики объяснили рост среднемесячной цены на газ в ЕС на 15 процентов - РИА Новости, 03.07.2022
Аналитики объяснили рост среднемесячной цены на газ в ЕС на 15 процентов
Среднемесячная расчётная цена газа в Европе в июне выросла почти на 15%, с 1030 долларов за тысячу кубометров в мае до 1180 долларов в июне, следует из расчётов РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T08:20
2022-07-03T08:20
экономика
европа
евросоюз
россия
турецкий поток
северный поток
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Среднемесячная расчётная цена газа в Европе в июне выросла почти на 15%, с 1030 долларов за тысячу кубометров в мае до 1180 долларов в июне, следует из расчётов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Сейчас риски сокращения поставок из России сохраняются, и это ещё больше давит на рынок, поделились с агентством мнением аналитики.Биржевые цены на газ в Европе начали лето в минусе, однако после планки ниже 800 долларов за тысячу кубометров котировки в середине июня перешли к устойчивому росту, а к концу месяца впервые с 10 марта превысили отметку в 1600 долларов."Рост цен на газ в Европе связан с тем, что падение поставок из России опережает возможности по их замещению. Это создает риски того, что к очередному отопительному сезону восполнить ПХГ (запасы в подземных хранилищах газа — ред.) не удастся и зимой европейские потребители могут столкнуться с дефицитом поставок", — считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.Именно необходимость заполнять подземные газохранилища является причиной сохранения спроса на газ в Европе, для достижения целевого уровня в 80% европейским компаниям придётся продолжить закупать рекордные объёмы, отмечают аналитики УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев и Максим Бирюков."Сокращение предложения российского газа из-за приостановок поставок по "Турецкому потоку" и ограничению пропускаемых объёмов по "Северному потоку" также давит на рынок газа", — добавляют они.Ростом цен рынок чутко реагирует на снижение поставок российского газа. Сокращение экспорта "Газпрома" связано с остановкой с мая поставок по магистрали "Ямал–Европа", уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам ("Северному потоку" и украинской газотранспортной системе), а также со снижением из-за технических работ поставок по "Турецкому потоку".Кроме того, некоторые европейские компаний отказались оплачивать поставки по новой рублевой схеме. "Газпром" в конце апреля перестал поставлять газ компаниям "Булгаргаз" в Болгарию и PGNiG в Польшу, в последние дни мая — Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а в начале лета — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.
https://ria.ru/20220703/zapad-1799803148.html
https://ria.ru/20220703/gaz-1799851563.html
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экономика, европа, евросоюз, россия, турецкий поток, северный поток
08:20 03.07.2022
 
Аналитики объяснили рост среднемесячной цены на газ в ЕС на 15 процентов

Аналитики: среднемесячная цена на газ в Евросоюзе растет из-за риска сокращения поставок

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Среднемесячная расчётная цена газа в Европе в июне выросла почти на 15%, с 1030 долларов за тысячу кубометров в мае до 1180 долларов в июне, следует из расчётов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Сейчас риски сокращения поставок из России сохраняются, и это ещё больше давит на рынок, поделились с агентством мнением аналитики.
Биржевые цены на газ в Европе начали лето в минусе, однако после планки ниже 800 долларов за тысячу кубометров котировки в середине июня перешли к устойчивому росту, а к концу месяца впервые с 10 марта превысили отметку в 1600 долларов.
"Рост цен на газ в Европе связан с тем, что падение поставок из России опережает возможности по их замещению. Это создает риски того, что к очередному отопительному сезону восполнить ПХГ (запасы в подземных хранилищах газа — ред.) не удастся и зимой европейские потребители могут столкнуться с дефицитом поставок", — считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
Именно необходимость заполнять подземные газохранилища является причиной сохранения спроса на газ в Европе, для достижения целевого уровня в 80% европейским компаниям придётся продолжить закупать рекордные объёмы, отмечают аналитики УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев и Максим Бирюков.
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"Сокращение предложения российского газа из-за приостановок поставок по "Турецкому потоку" и ограничению пропускаемых объёмов по "Северному потоку" также давит на рынок газа", — добавляют они.
Ростом цен рынок чутко реагирует на снижение поставок российского газа. Сокращение экспорта "Газпрома" связано с остановкой с мая поставок по магистрали "Ямал–Европа", уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам ("Северному потоку" и украинской газотранспортной системе), а также со снижением из-за технических работ поставок по "Турецкому потоку".
Кроме того, некоторые европейские компаний отказались оплачивать поставки по новой рублевой схеме. "Газпром" в конце апреля перестал поставлять газ компаниям "Булгаргаз" в Болгарию и PGNiG в Польшу, в последние дни мая — Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а в начале лета — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.
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