https://ria.ru/20220703/gaz-1799851563.html
СМИ: Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ
СМИ: Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ - РИА Новости, 03.07.2022
СМИ: Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ
Франция стала крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа. Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные финского... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T02:31
2022-07-03T02:31
2022-07-03T07:32
франция
германия
газпром
северный поток
россия
спг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753120848_407:421:3300:2048_1920x0_80_0_0_7dacdecc6416f7c602809b12e593f111.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Франция стала крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа. Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные финского аналитического центра CREA.Это связано с тем, что страна испытывает проблемы в сфере энергетики. В частности, по техническим причинам пришлось приостановить функционирование многих АЭС, в результате чего снизилось производство электричества.Франция, напоминает газета, с середины июня больше не получает российский газ по трубам. При этом, в отличие от Германии, страна располагает сразу четырьмя терминалами для приема СПГ.Сокращение экспорта российского газа в этом году связано с остановкой с мая поставок по магистрали "Ямал-Европа", а также с уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам - "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе, а также снижением из-за технических работ поставок по "Турецкому потоку". Кроме того, некоторые европейские компании отказались оплачивать поставки по новой рублевой схеме. "Газпром" в конце апреля перестал поставлять газ компаниям "Булгаргаз" в Болгарию и PGNiG в Польшу, в последние дни мая - Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а в начале лета - Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.
https://ria.ru/20220702/gaz-1799741204.html
франция
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753120848_764:315:3075:2048_1920x0_80_0_0_f8e48f2e94bc4794814fe84a946ef3c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, германия, газпром, северный поток, россия, спг, в мире
02:31 03.07.2022 (обновлено: 07:32 03.07.2022)
СМИ: Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ
Welt: Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ на фоне перебоев в работе АЭС