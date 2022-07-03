https://ria.ru/20220703/gaz-1799851563.html

СМИ: Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ

СМИ: Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ - РИА Новости, 03.07.2022

СМИ: Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ

Франция стала крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа. Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные финского... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T02:31

2022-07-03T02:31

2022-07-03T07:32

франция

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Франция стала крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа. Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные финского аналитического центра CREA.Это связано с тем, что страна испытывает проблемы в сфере энергетики. В частности, по техническим причинам пришлось приостановить функционирование многих АЭС, в результате чего снизилось производство электричества.Франция, напоминает газета, с середины июня больше не получает российский газ по трубам. При этом, в отличие от Германии, страна располагает сразу четырьмя терминалами для приема СПГ.Сокращение экспорта российского газа в этом году связано с остановкой с мая поставок по магистрали "Ямал-Европа", а также с уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам - "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе, а также снижением из-за технических работ поставок по "Турецкому потоку". Кроме того, некоторые европейские компании отказались оплачивать поставки по новой рублевой схеме. "Газпром" в конце апреля перестал поставлять газ компаниям "Булгаргаз" в Болгарию и PGNiG в Польшу, в последние дни мая - Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а в начале лета - Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.

https://ria.ru/20220702/gaz-1799741204.html

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франция, германия, газпром, северный поток, россия, спг, в мире