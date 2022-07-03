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Express: французы думают о выходе из ЕС после провала Макрона на выборах
Express: французы думают о выходе из ЕС после провала Макрона на выборах - РИА Новости, 03.07.2022
Express: французы думают о выходе из ЕС после провала Макрона на выборах
Сокращение фракции партии президента Франции Эммануэля Макрона в парламенте повысило вероятность проведения в стране референдума о выходе из Евросоюза с... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T18:28
2022-07-03T18:28
2022-07-03T21:31
в мире
франция
евросоюз
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сокращение фракции партии президента Франции Эммануэля Макрона в парламенте повысило вероятность проведения в стране референдума о выходе из Евросоюза с положительным исходом для его организаторов, пишет Daily Express.На прошедших в прошлом месяце выборах коалиция Макрона "Вместе" лишилась 44 мест в парламенте и тем самым потеряла большинство. Другим ударом по президенту стали крайне успешные результаты оппозиции — рекордные цифры правой Марин Ле Пен и левого Жан-Люка Меланшона.Теперь французскому лидеру придется создавать коалицию либо формировать правительство меньшинства, что означает необходимость договариваться с оппозицией по каждому законопроекту. Если же Макрон провалит и эту задачу, его ждет "кошмарная перспектива" — досрочное голосование."Но после своего недавнего провала на выборах президент Франции может быть вынужден уступить давлению Frexit и объявить внеочередной референдум о членстве Франции в Европейском союзе", — говорится в статье.Член движения "Поколение Frexit" Эрик Нуар назвал Макрона воплощением европеизма и заявил, что тот сейчас настолько ослаблен, что не может оставаться у власти."Естественно, в силу обстоятельств вопрос о нашем членстве в ЕС наложится на общественную дискуссию и станет в ней центральным", — добавил он.По мнению Нуара, оппозиции придется определиться с отношением к членству в ЕС и выступить за референдум о дальнейшем участии в организации.Глава "Поколения Frexit" Шарль-Анри Галуа, в свою очередь, уверен, что давление сторонников выхода из ЕС на Макрона будет усиливаться на фоне итогов недавних выборов."Я думаю, у настоящих патриотов есть историческая возможность объединиться на европейских выборах. Союз должен быть вокруг одной идеи — референдума о членстве в ЕС", — сказал он.Галуа добавил, что считает такое голосованием лучшим способом совершить Frexit.
https://ria.ru/20220525/evropa-1790655922.html
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в мире, франция, евросоюз
18:28 03.07.2022 (обновлено: 21:31 03.07.2022)
Express: французы думают о выходе из ЕС после провала Макрона на выборах
Express: провал Макрона на выборах заставил Францию задуматься о выходе из Евросоюза
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Сокращение фракции партии президента Франции Эммануэля Макрона в парламенте повысило вероятность проведения в стране референдума о выходе из Евросоюза с положительным исходом для его организаторов, пишет Daily Express
.
На прошедших в прошлом месяце выборах коалиция Макрона "Вместе" лишилась 44 мест в парламенте и тем самым потеряла большинство. Другим ударом по президенту стали крайне успешные результаты оппозиции — рекордные цифры правой Марин Ле Пен
и левого Жан-Люка Меланшона.
Теперь французскому лидеру придется создавать коалицию либо формировать правительство меньшинства, что означает необходимость договариваться с оппозицией по каждому законопроекту. Если же Макрон провалит и эту задачу, его ждет "кошмарная перспектива" — досрочное голосование.
"Но после своего недавнего провала на выборах президент Франции
может быть вынужден уступить давлению Frexit и объявить внеочередной референдум о членстве Франции в Европейском союзе", — говорится в статье.
Член движения "Поколение Frexit" Эрик Нуар назвал Макрона воплощением европеизма и заявил, что тот сейчас настолько ослаблен, что не может оставаться у власти.
"Естественно, в силу обстоятельств вопрос о нашем членстве в ЕС
наложится на общественную дискуссию и станет в ней центральным", — добавил он.
По мнению Нуара, оппозиции придется определиться с отношением к членству в ЕС и выступить за референдум о дальнейшем участии в организации.
Глава "Поколения Frexit" Шарль-Анри Галуа, в свою очередь, уверен, что давление сторонников выхода из ЕС на Макрона будет усиливаться на фоне итогов недавних выборов.
"Я думаю, у настоящих патриотов есть историческая возможность объединиться на европейских выборах. Союз должен быть вокруг одной идеи — референдума о членстве в ЕС", — сказал он.
Галуа добавил, что считает такое голосованием лучшим способом совершить Frexit.