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Путин поздравил работников флота с профессиональным праздником - РИА Новости, 03.07.2022
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Путин поздравил работников флота с профессиональным праздником
Путин поздравил работников флота с профессиональным праздником - РИА Новости, 03.07.2022
Путин поздравил работников флота с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днём работников морского и речного флота отметил, что он сыграл огромную роль в развитии отечественной... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T10:35
2022-07-03T10:35
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днём работников морского и речного флота отметил, что он сыграл огромную роль в развитии отечественной экономики и социальной сферы, укреплении межрегиональных и международных связей."Поздравляю вас с Днём работников морского и речного флота. Этот праздник отмечают работники пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовики и судоремонтники, представители других специальностей – все, кто трудится на водном транспорте и приумножает замечательные традиции, заложенные многими поколениями предшественников. Морской и речной флот сыграл огромную роль в развитии отечественной экономики и социальной сферы, укреплении межрегиональных и международных связей, надёжно обеспечивал пассажирские и грузовые перевозки", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.Он также отметил, что на сегодняшний день отрасль считается неотъемлемой составляющей единой транспортной системы России. По словам президента РФ, строятся современные суда, совершенствуется береговая инфраструктура, реализуются стратегические для России проекты, "такие, как освоение Арктического шельфа, развитие Северного морского пути"."Конечно, перед вами стоят масштабные, востребованные временем задачи по налаживанию новых логистических схем и партнёрских связей, наращиванию потенциала туристических маршрутов и перспективных международных торговых коридоров. Уверен, что моряки и речники России с честью справятся с этими вызовами. Желаю вам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", - добавляется в телеграмме.
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россия, общество, владимир путин
10:35 03.07.2022
 
Путин поздравил работников флота с профессиональным праздником

Путин: морской и речной флот сыграл огромную роль в укреплении международных связей

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днём работников морского и речного флота отметил, что он сыграл огромную роль в развитии отечественной экономики и социальной сферы, укреплении межрегиональных и международных связей.
"Поздравляю вас с Днём работников морского и речного флота. Этот праздник отмечают работники пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовики и судоремонтники, представители других специальностей – все, кто трудится на водном транспорте и приумножает замечательные традиции, заложенные многими поколениями предшественников. Морской и речной флот сыграл огромную роль в развитии отечественной экономики и социальной сферы, укреплении межрегиональных и международных связей, надёжно обеспечивал пассажирские и грузовые перевозки", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Он также отметил, что на сегодняшний день отрасль считается неотъемлемой составляющей единой транспортной системы России. По словам президента РФ, строятся современные суда, совершенствуется береговая инфраструктура, реализуются стратегические для России проекты, "такие, как освоение Арктического шельфа, развитие Северного морского пути".
"Конечно, перед вами стоят масштабные, востребованные временем задачи по налаживанию новых логистических схем и партнёрских связей, наращиванию потенциала туристических маршрутов и перспективных международных торговых коридоров. Уверен, что моряки и речники России с честью справятся с этими вызовами. Желаю вам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", - добавляется в телеграмме.
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