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Российский адмирал рассказал, во что превратились ВМС Украины - РИА Новости, 03.07.2022
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Российский адмирал рассказал, во что превратились ВМС Украины
Российский адмирал рассказал, во что превратились ВМС Украины - РИА Новости, 03.07.2022
Российский адмирал рассказал, во что превратились ВМС Украины
Украинские военные моряки встречают в этом году профессиональный праздник — День военно-морского флота — без флота, все корабли военно-морских сил Украины... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T00:12
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украинские военные моряки встречают в этом году профессиональный праздник — День военно-морского флота — без флота, все корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) либо затоплены, либо находятся не в боеготовом состоянии, заявил РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом России (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов.В первое воскресенье июля отмечается День военно-морского флота Украины.По его словам, фактически в составе ВМС Украины остались только несколько бронекатеров, которые в лучшем случае могут передвигаться по Днепру.Адмирал напомнил, что после раздела корабельного состава Черноморского флота СССР в 1997 году ВМС Украины имели в своем боевом составе более 100 кораблей всех рангов, в том числе первого."Даже самый современный на тот момент на Черноморском флоте фрегат "Гетман Сагайдачный" достался Украине. Сейчас корабль фактически уничтожен", - сказал Комоедов.Фрегат был притоплен экипажем в порту Николаева во избежание его захвата российскими войсками.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1779039275.html
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украина, россия, военно-морские силы украины, в мире
00:12 03.07.2022 (обновлено: 01:15 03.07.2022)
 
Российский адмирал рассказал, во что превратились ВМС Украины

Адмирал Комоедов заявил, что военно-морской флот Украины превратился в военно-речной

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФрагмент украинского корабля
Фрагмент украинского корабля - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фрагмент украинского корабля. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украинские военные моряки встречают в этом году профессиональный праздник — День военно-морского флота — без флота, все корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) либо затоплены, либо находятся не в боеготовом состоянии, заявил РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом России (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов.
В первое воскресенье июля отмечается День военно-морского флота Украины.
"Фактически день День военно-морского флота на Украине отмечается без флота, то есть без кораблей, которые либо затоплены, либо не боеготовы. Военно-морской флот Украины превратился в военно-речной", - сказал Комоедов.
По его словам, фактически в составе ВМС Украины остались только несколько бронекатеров, которые в лучшем случае могут передвигаться по Днепру.
Адмирал напомнил, что после раздела корабельного состава Черноморского флота СССР в 1997 году ВМС Украины имели в своем боевом составе более 100 кораблей всех рангов, в том числе первого.
"Даже самый современный на тот момент на Черноморском флоте фрегат "Гетман Сагайдачный" достался Украине. Сейчас корабль фактически уничтожен", - сказал Комоедов.
Фрегат был притоплен экипажем в порту Николаева во избежание его захвата российскими войсками.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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