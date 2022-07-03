https://ria.ru/20220703/eksperiment-1799907963.html

Участники эксперимента SIRIUS-21 рассказали, чем занимались в изоляции

Участники эксперимента SIRIUS-21 рассказали, чем занимались в изоляции - РИА Новости, 03.07.2022

Участники эксперимента SIRIUS-21 рассказали, чем занимались в изоляции

Представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, участвовавшая в эксперименте по 8-месячной изоляции экипажа для имитации полета на Луну, по... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T13:54

2022-07-03T13:54

2022-07-03T15:02

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, участвовавшая в эксперименте по 8-месячной изоляции экипажа для имитации полета на Луну, по завершении программы продемонстрировала свои знания русского и арабского языка, передает корреспондент РИА Новости.На брифинге по поводу завершения эксперимента SIRIUS-21 Ковальски обратилась к собравшимся не только на трех языках. Она поблагодарила всех, кто участвовал в подготовке, а также своих родных и близких. Она уточнила, что такие крупные эксперименты организовываются не пятью людьми, а большой командой.Так же поступили и другие члены экипажа: врач-хирург Института медико-биологических проблем (ИМБП) Виктория Кириченко и бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун.Эксперимент по изоляции экипажа для имитации полета на Луну SIRIUS-21 начался 4 ноября 2021 года. В состав команды вошли три женщины и трое мужчин из России, США и ОАЭ. Одна из россиянок покинула эксперимент на тридцать третьи сутки из-за травмы руки, полученной во время занятий на силовом тренажере.За восемь месяцев участники "вышли на околоземную орбиту", на межпланетном комплексе "долетели до орбиты Луны" и несколько раз "высаживались" на естественном спутнике Земли и проводили "выходы на лунную поверхность". Также осуществлялись различные опыты.Ранее сообщалось, что участники эксперимента в свободное время изучают языки друг друга.Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) включает серию изоляционных экспериментов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток в ноябре 2017 года и четыре месяца — в 2018-2019 годах. Также планируется провести три годовые программы, первая из которых должна стартовать во второй половине 2023-го.

https://ria.ru/20220703/luna-1799906907.html

https://ria.ru/20211207/eksperiment-1762563463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, луна, россия, институт медико-биологических проблем ран, космос, космос - риа наука