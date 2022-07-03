https://ria.ru/20220703/eksperiment-1799907963.html
Участники эксперимента SIRIUS-21 рассказали, чем занимались в изоляции
Участники эксперимента SIRIUS-21 рассказали, чем занимались в изоляции - РИА Новости, 03.07.2022
Участники эксперимента SIRIUS-21 рассказали, чем занимались в изоляции
Представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, участвовавшая в эксперименте по 8-месячной изоляции экипажа для имитации полета на Луну, по... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:54
2022-07-03T13:54
2022-07-03T15:02
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, участвовавшая в эксперименте по 8-месячной изоляции экипажа для имитации полета на Луну, по завершении программы продемонстрировала свои знания русского и арабского языка, передает корреспондент РИА Новости.На брифинге по поводу завершения эксперимента SIRIUS-21 Ковальски обратилась к собравшимся не только на трех языках. Она поблагодарила всех, кто участвовал в подготовке, а также своих родных и близких. Она уточнила, что такие крупные эксперименты организовываются не пятью людьми, а большой командой.Так же поступили и другие члены экипажа: врач-хирург Института медико-биологических проблем (ИМБП) Виктория Кириченко и бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун.Эксперимент по изоляции экипажа для имитации полета на Луну SIRIUS-21 начался 4 ноября 2021 года. В состав команды вошли три женщины и трое мужчин из России, США и ОАЭ. Одна из россиянок покинула эксперимент на тридцать третьи сутки из-за травмы руки, полученной во время занятий на силовом тренажере.За восемь месяцев участники "вышли на околоземную орбиту", на межпланетном комплексе "долетели до орбиты Луны" и несколько раз "высаживались" на естественном спутнике Земли и проводили "выходы на лунную поверхность". Также осуществлялись различные опыты.Ранее сообщалось, что участники эксперимента в свободное время изучают языки друг друга.Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) включает серию изоляционных экспериментов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток в ноябре 2017 года и четыре месяца — в 2018-2019 годах. Также планируется провести три годовые программы, первая из которых должна стартовать во второй половине 2023-го.
https://ria.ru/20220703/luna-1799906907.html
https://ria.ru/20211207/eksperiment-1762563463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, луна, россия, институт медико-биологических проблем ран, космос, космос - риа наука
13:54 03.07.2022 (обновлено: 15:02 03.07.2022)
Участники эксперимента SIRIUS-21 рассказали, чем занимались в изоляции
Участники эксперимента SIRIUS-21 показали, сколько языков можно выучить за восемь месяцев
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, участвовавшая в эксперименте по 8-месячной изоляции экипажа для имитации полета на Луну, по завершении программы продемонстрировала свои знания русского и арабского языка, передает корреспондент РИА Новости.
На брифинге по поводу завершения эксперимента SIRIUS-21 Ковальски обратилась к собравшимся не только на трех языках. Она поблагодарила всех, кто участвовал в подготовке, а также своих родных и близких. Она уточнила, что такие крупные эксперименты организовываются не пятью людьми, а большой командой.
Так же поступили и другие члены экипажа: врач-хирург Института медико-биологических проблем (ИМБП
) Виктория Кириченко и бакалавр русского языка и литературы из США
Уильям Браун.
Эксперимент по изоляции экипажа для имитации полета на Луну
SIRIUS-21 начался 4 ноября 2021 года. В состав команды вошли три женщины и трое мужчин из России
, США и ОАЭ
. Одна из россиянок покинула эксперимент на тридцать третьи сутки из-за травмы руки, полученной во время занятий на силовом тренажере.
За восемь месяцев участники "вышли на околоземную орбиту", на межпланетном комплексе "долетели до орбиты Луны" и несколько раз "высаживались" на естественном спутнике Земли
и проводили "выходы на лунную поверхность". Также осуществлялись различные опыты.
Ранее сообщалось, что участники эксперимента в свободное время изучают языки друг друга.
Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) включает серию изоляционных экспериментов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток в ноябре 2017 года и четыре месяца — в 2018-2019 годах. Также планируется провести три годовые программы, первая из которых должна стартовать во второй половине 2023-го.