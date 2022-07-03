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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/donetsk-1799936552.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T17:21
2022-07-03T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска два раза обстреливали Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 155 миллиметров.
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кировский район
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в мире, кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
17:21 03.07.2022 (обновлено: 17:36 03.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили четыре снаряда по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска два раза обстреливали Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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