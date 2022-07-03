https://ria.ru/20220703/donetsk-1799936552.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 03.07.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T17:21

2022-07-03T17:21

2022-07-03T17:36

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска два раза обстреливали Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220703/donbass-1799930151.html

кировский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк