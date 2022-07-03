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В ДНР за 137 дней эскалации погибло 210 мирных жителей
В ДНР за 137 дней эскалации погибло 210 мирных жителей - РИА Новости, 03.07.2022
В ДНР за 137 дней эскалации погибло 210 мирных жителей
В ДНР за 137 дней эскалации погибло 210 мирных жителей, пострадал 2 441 человек, сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T10:42
2022-07-03T10:42
2022-07-03T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. В ДНР за 137 дней эскалации погибло 210 мирных жителей, пострадал 2 441 человек, сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 137 дней эскалации погибло 210 гражданских лиц, в том числе 12 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР.Как отметили в представительстве, на территории в границах до начала спецоперации ранения различной степени тяжести получили 977 гражданских, в том числе 73 ребенка. На освобожденной территории ранения получили 1466 гражданских, в том числе 83 ребенка."Всего: 2 441, в том числе детей - 156", - добавляется в сообщении.За 137 дней эскалации представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 5 214 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 4 887.Всего украинские войска выпустили по ДНР 44 306 боеприпасов различного калибра, включая 31 ракету "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 121 ракету РСЗО "Ураган" и 7 944 ракеты РСЗО "Град".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днр
10:42 03.07.2022 (обновлено: 10:48 03.07.2022)
В ДНР за 137 дней эскалации погибло 210 мирных жителей
В ДНР за 137 дней эскалации погибло 210 мирных жителей, пострадал 2441 человек
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости.
В ДНР за 137 дней эскалации погибло 210 мирных жителей, пострадал 2 441 человек, сообщило
в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 137 дней эскалации погибло 210 гражданских лиц, в том числе 12 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР
.
Как отметили в представительстве, на территории в границах до начала спецоперации ранения различной степени тяжести получили 977 гражданских, в том числе 73 ребенка. На освобожденной территории ранения получили 1466 гражданских, в том числе 83 ребенка.
"Всего: 2 441, в том числе детей - 156", - добавляется в сообщении.
За 137 дней эскалации представительство ДНР в СЦКК
зафиксировало 5 214 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 4 887.
Всего украинские войска выпустили по ДНР 44 306 боеприпасов различного калибра, включая 31 ракету "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 121 ракету РСЗО "Ураган" и 7 944 ракеты РСЗО "Град".