https://ria.ru/20220703/dnr-1799878675.html

В ДНР за 137 дней эскалации погибло 210 мирных жителей

В ДНР за 137 дней эскалации погибло 210 мирных жителей - РИА Новости, 03.07.2022

В ДНР за 137 дней эскалации погибло 210 мирных жителей

В ДНР за 137 дней эскалации погибло 210 мирных жителей, пострадал 2 441 человек, сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T10:42

2022-07-03T10:42

2022-07-03T10:48

специальная военная операция на украине

в мире

днр

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. В ДНР за 137 дней эскалации погибло 210 мирных жителей, пострадал 2 441 человек, сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 137 дней эскалации погибло 210 гражданских лиц, в том числе 12 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР.Как отметили в представительстве, на территории в границах до начала спецоперации ранения различной степени тяжести получили 977 гражданских, в том числе 73 ребенка. На освобожденной территории ранения получили 1466 гражданских, в том числе 83 ребенка."Всего: 2 441, в том числе детей - 156", - добавляется в сообщении.За 137 дней эскалации представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 5 214 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 4 887.Всего украинские войска выпустили по ДНР 44 306 боеприпасов различного калибра, включая 31 ракету "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 121 ракету РСЗО "Ураган" и 7 944 ракеты РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр