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Эксперт рассказал, какие данные ни в коем случае нельзя хранить на телефоне
Эксперт рассказал, какие данные ни в коем случае нельзя хранить на телефоне - РИА Новости, 03.07.2022
Эксперт рассказал, какие данные ни в коем случае нельзя хранить на телефоне
Согласно статистике, значительная часть пользователей не уделяет достаточно внимания цифровой гигиене своего устройства. Об этом рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T01:16
2022-07-03T01:16
2022-07-03T01:16
технологии
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Согласно статистике, значительная часть пользователей не уделяет достаточно внимания цифровой гигиене своего устройства. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский.Эксперт привел ряд рекомендаций, которые позволят обеспечить устройству полноценную защиту. Во-первых, пользователям необходимо регулярно чистить cookies и кэш. Во-вторых, нужно быть более внимательными при просмотре интернет-ресурсов и скачивании приложений. Третье, стоит вовремя обновлять антивирус. В-четвертых, отмечает Дворянский, не следует хранить в телефоне документы и пароли. Наконец, нельзя входить с устройства в банковские и иные приложения, содержащие ваши учетные и персональные данные, при использовании неизвестной или недоверенной сети Wi-Fi и включенных VPN-сервисах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220626/smartfon-1797937049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
Эксперт рассказал, какие данные ни в коем случае нельзя хранить на телефоне
Эксперт посоветовал чистить кэш, обновлять антивирус и не хранить пароли в смартфоне