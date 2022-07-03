https://ria.ru/20220703/bespilotniki-1799864368.html
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску - РИА Новости, 03.07.2022
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску
В Курской области ночью сбиты два украинских беспилотника "Стриж", сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T08:43
2022-07-03T08:43
2022-07-03T09:12
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Курской области ночью сбиты два украинских беспилотника "Стриж", сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня ночью на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника "Стриж". Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет", — написал политик в своем Telegram-канале.Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших при "атаке противника" в Белгородской области.Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью раздалась серия громких звуков. Предположительно, сработала система ПВО. Точные причины происшедшего выясняются.По предварительным данным, частично разрушено более 30 частных жилых домов и повреждено 11 многоэтажек. Погибли три человека, еще четверо пострадали.
https://ria.ru/20220703/belgorod-1799864935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, роман старовойт, украина, вооруженные силы украины
08:43 03.07.2022 (обновлено: 09:12 03.07.2022)
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску
Губернатор Старовойт: ночью ПВО сбила два украинских БПЛА "Стриж" на подлете к Курску