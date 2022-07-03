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Российская ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/bespilotniki-1799864368.html
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску - РИА Новости, 03.07.2022
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску
В Курской области ночью сбиты два украинских беспилотника "Стриж", сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T08:43
2022-07-03T09:12
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Курской области ночью сбиты два украинских беспилотника "Стриж", сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня ночью на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника "Стриж". Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет", — написал политик в своем Telegram-канале.Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших при "атаке противника" в Белгородской области.Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью раздалась серия громких звуков. Предположительно, сработала система ПВО. Точные причины происшедшего выясняются.По предварительным данным, частично разрушено более 30 частных жилых домов и повреждено 11 многоэтажек. Погибли три человека, еще четверо пострадали.
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курская область, роман старовойт, украина, вооруженные силы украины
08:43 03.07.2022 (обновлено: 09:12 03.07.2022)
 
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску

Губернатор Старовойт: ночью ПВО сбила два украинских БПЛА "Стриж" на подлете к Курску

© Фото : Роман Старовойт/TelegramОбломки украинского беспилотника, сбитого над Курской областью
Обломки украинского беспилотника, сбитого над Курской областью - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Обломки украинского беспилотника, сбитого над Курской областью
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Курской области ночью сбиты два украинских беспилотника "Стриж", сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня ночью на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника "Стриж". Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет", — написал политик в своем Telegram-канале.
Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших при "атаке противника" в Белгородской области.
Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью раздалась серия громких звуков. Предположительно, сработала система ПВО. Точные причины происшедшего выясняются.
По предварительным данным, частично разрушено более 30 частных жилых домов и повреждено 11 многоэтажек. Погибли три человека, еще четверо пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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