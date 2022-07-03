https://ria.ru/20220703/bespilotniki-1799864368.html

Российская ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску

Российская ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску - РИА Новости, 03.07.2022

Российская ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску

В Курской области ночью сбиты два украинских беспилотника "Стриж", сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T08:43

2022-07-03T08:43

2022-07-03T09:12

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799866841_0:0:963:542_1920x0_80_0_0_8c4a5dfc60443e982458d05a538513c5.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Курской области ночью сбиты два украинских беспилотника "Стриж", сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня ночью на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника "Стриж". Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет", — написал политик в своем Telegram-канале.Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших при "атаке противника" в Белгородской области.Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью раздалась серия громких звуков. Предположительно, сработала система ПВО. Точные причины происшедшего выясняются.По предварительным данным, частично разрушено более 30 частных жилых домов и повреждено 11 многоэтажек. Погибли три человека, еще четверо пострадали.

https://ria.ru/20220703/belgorod-1799864935.html

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курская область, роман старовойт, украина, вооруженные силы украины