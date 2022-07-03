https://ria.ru/20220703/berlin-1799978004.html

В Берлине прошла акция против поставок вооружений, в том числе Киеву

В Берлине прошла акция против поставок вооружений, в том числе Киеву - РИА Новости, 03.07.2022

В Берлине прошла акция против поставок вооружений, в том числе Киеву

До 1,5 тысячи демонстрантов в Берлине вышли на акцию против поставок Германией вооружений, в том числе Украине, и политики милитаризации, которую, по их мнению, РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T23:37

2022-07-03T23:37

2022-07-03T23:37

в мире

украина

германия

нато

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588238_0:131:3078:1862_1920x0_80_0_0_9c36f400433469b5861534bd445d6fa6.jpg

БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. До 1,5 тысячи демонстрантов в Берлине вышли на акцию против поставок Германией вооружений, в том числе Украине, и политики милитаризации, которую, по их мнению, проводит немецкое правительство, заявили РИА Новости в пресс-службе полиции города.Акция состоялась в субботу, ее организовала ассоциация Zivile Zeitenwende. На сайте ассоциации указано, что демонстранты потребовали от правительства Германии отказаться от идеи создания 100-миллиардного фонда в поддержку бундесвера и увеличить социальное финансирование, в том числе за счет этих средств.В заявлении ассоциации подчеркивается, что "политика гонки вооружений в корне неверна, крайне опасна и цинична".Как заявила порталу heise online представитель ассоциации Zivile Zeitenwende Мена Винклер, конфликт на Украине "в конечном счете только предлог для того, чтобы провести и реализовать этот 100-миллиардный рост вооружений".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220627/madrid-1798556035.html

украина

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, нато, берлин (город)