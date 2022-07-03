В Берлине прошла акция против поставок вооружений, в том числе Киеву
На акцию против поставок вооружений в Берлине вышли до 1,5 тысячи человек
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. До 1,5 тысячи демонстрантов в Берлине вышли на акцию против поставок Германией вооружений, в том числе Украине, и политики милитаризации, которую, по их мнению, проводит немецкое правительство, заявили РИА Новости в пресс-службе полиции города.
"Можем подтвердить, что в указанной акции приняли участие до 1,5 тысячи человек. Она прошла без нарушений", - заявили в ведомстве.
Акция состоялась в субботу, ее организовала ассоциация Zivile Zeitenwende. На сайте ассоциации указано, что демонстранты потребовали от правительства Германии отказаться от идеи создания 100-миллиардного фонда в поддержку бундесвера и увеличить социальное финансирование, в том числе за счет этих средств.
В заявлении ассоциации подчеркивается, что "политика гонки вооружений в корне неверна, крайне опасна и цинична".
Как заявила порталу heise online представитель ассоциации Zivile Zeitenwende Мена Винклер, конфликт на Украине "в конечном счете только предлог для того, чтобы провести и реализовать этот 100-миллиардный рост вооружений".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.