https://ria.ru/20220703/belgorod-1799922160.html

В Белгороде два человека пропали без вести из-за обстрела со стороны ВСУ

В Белгороде два человека пропали без вести из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022

В Белгороде два человека пропали без вести из-за обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела Белгорода со стороны Украины два человека пропали без вести, сообщается в Telegram-канале СК. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T15:19

2022-07-03T15:19

2022-07-03T16:19

происшествия

белгород

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В результате обстрела Белгорода со стороны Украины два человека пропали без вести, сообщается в Telegram-канале СК."В результате действий украинских силовиков погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок, четыре мирных жителя ранены, в том числе один ребенок, повреждены 39 частных и 11 многоквартирных домов, полностью разрушено одно домовладение", — говорится в заявлении.Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" (часть 2 ст. 105 УК, пункты "а", "е", "ж"), и "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" (часть 3 ст. 30).По данным Минобороны, сегодня ночью ВСУ нанесли "преднамеренный удар" баллистическими ракетами "Точка-У" по жилым кварталам Белгорода. Сработала система ПВО, обломки снаряда попали в жилые дома, погибли четыре человека.Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

белгород

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгород