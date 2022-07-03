https://ria.ru/20220703/belgorod-1799906740.html

Агрессия против России будет наказана, заявил сенатор

Агрессия против России будет наказана, заявил сенатор - РИА Новости, 03.07.2022

Агрессия против России будет наказана, заявил сенатор

Власти Белгородской области делают все возможное для помощи пострадавшим при обстреле, агрессия будет наказана, написал в своем Telegram-канале сенатор,... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T13:41

2022-07-03T13:41

2022-07-03T13:44

происшествия

вячеслав гладков

россия

белгородская область

белгород

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Власти Белгородской области делают все возможное для помощи пострадавшим при обстреле, агрессия будет наказана, написал в своем Telegram-канале сенатор, экс-губернатор региона Евгений Савченко."Гибель сегодня ночью мирных жителей, наших земляков, разрушение жилых домов – это трагедия. Наша общая беда. Скорблю вместе с вами", - отметил политик.По его словам, власти региона сейчас "делают всё возможное, чтобы помочь раненым и пострадавшим".Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была слышна серия громких звуков. Как сообщили в Минобороны РФ, с 03:00 до 03:30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами. Как отметили в ведомстве, удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного населения. Российскими средствами ПВО все три запущенные ракеты были уничтожены в воздухе, однако обломки одной из них упали на жилой дом в городе.

https://ria.ru/20220703/pogibshie-1799897386.html

https://ria.ru/20220703/udary-1799888429.html

россия

белгородская область

белгород

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, вячеслав гладков, россия, белгородская область, белгород