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Агрессия против России будет наказана, заявил сенатор - РИА Новости, 03.07.2022
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Агрессия против России будет наказана, заявил сенатор
Агрессия против России будет наказана, заявил сенатор - РИА Новости, 03.07.2022
Агрессия против России будет наказана, заявил сенатор
Власти Белгородской области делают все возможное для помощи пострадавшим при обстреле, агрессия будет наказана, написал в своем Telegram-канале сенатор,... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:41
2022-07-03T13:44
происшествия
вячеслав гладков
россия
белгородская область
белгород
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Власти Белгородской области делают все возможное для помощи пострадавшим при обстреле, агрессия будет наказана, написал в своем Telegram-канале сенатор, экс-губернатор региона Евгений Савченко."Гибель сегодня ночью мирных жителей, наших земляков, разрушение жилых домов – это трагедия. Наша общая беда. Скорблю вместе с вами", - отметил политик.По его словам, власти региона сейчас "делают всё возможное, чтобы помочь раненым и пострадавшим".Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была слышна серия громких звуков. Как сообщили в Минобороны РФ, с 03:00 до 03:30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами. Как отметили в ведомстве, удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного населения. Российскими средствами ПВО все три запущенные ракеты были уничтожены в воздухе, однако обломки одной из них упали на жилой дом в городе.
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происшествия, вячеслав гладков, россия, белгородская область, белгород
13:41 03.07.2022 (обновлено: 13:44 03.07.2022)
 
Агрессия против России будет наказана, заявил сенатор

Сенатор Евгений Савченко: агрессия против России будет наказана

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкВыбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде
Выбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Выбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Власти Белгородской области делают все возможное для помощи пострадавшим при обстреле, агрессия будет наказана, написал в своем Telegram-канале сенатор, экс-губернатор региона Евгений Савченко.
"Гибель сегодня ночью мирных жителей, наших земляков, разрушение жилых домов – это трагедия. Наша общая беда. Скорблю вместе с вами", - отметил политик.
Сотрудники МЧС РФ рядом с пострадавшими жилыми домами в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
12:45Специальная военная операция на Украине
Число погибших при обстреле Белгорода ВСУ выросло до четырех
По его словам, власти региона сейчас "делают всё возможное, чтобы помочь раненым и пострадавшим".
"Убийство людей, разрушение жилых домов - это неприкрытая агрессия. Агрессия против нашей Родины. А агрессия должна быть наказана. И будет наказана!", - подчеркнул Савченко.
Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была слышна серия громких звуков. Как сообщили в Минобороны РФ, с 03:00 до 03:30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами. Как отметили в ведомстве, удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного населения. Российскими средствами ПВО все три запущенные ракеты были уничтожены в воздухе, однако обломки одной из них упали на жилой дом в городе.
Поврежденный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
11:48Специальная военная операция на Украине
ВСУ ночью нанесли преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода и Курска
 
ПроисшествияВячеслав ГладковРоссияБелгородская областьБелгород
 
 
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