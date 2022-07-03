13:41 03.07.2022 (обновлено: 13:44 03.07.2022)
Агрессия против России будет наказана, заявил сенатор
Сенатор Евгений Савченко: агрессия против России будет наказана
Выбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Власти Белгородской области делают все возможное для помощи пострадавшим при обстреле, агрессия будет наказана, написал в своем Telegram-канале сенатор, экс-губернатор региона Евгений Савченко.
"Гибель сегодня ночью мирных жителей, наших земляков, разрушение жилых домов – это трагедия. Наша общая беда. Скорблю вместе с вами", - отметил политик.
По его словам, власти региона сейчас "делают всё возможное, чтобы помочь раненым и пострадавшим".
"Убийство людей, разрушение жилых домов - это неприкрытая агрессия. Агрессия против нашей Родины. А агрессия должна быть наказана. И будет наказана!", - подчеркнул Савченко.
Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была слышна серия громких звуков. Как сообщили в Минобороны РФ, с 03:00 до 03:30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами. Как отметили в ведомстве, удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного населения. Российскими средствами ПВО все три запущенные ракеты были уничтожены в воздухе, однако обломки одной из них упали на жилой дом в городе.